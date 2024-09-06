Чехія має достатню потужність газової мережі для зменшення залежності від російських енергоресурсів.

У зв’язку з тим, що російсько-українська угода про транзит газу закінчується наприкінці цього року та не має жодних ознак поновлення, Чехія закликає Європу підготуватися до можливих збоїв у постачанні енергоресурсу. Відповідний лист єврокомісару з енергетики Кадрі Сімсон надіслав міністр промисловості й торгівлі цієї країни Йозеф Сікела, повідомляється на сайті відомства.

Чиновник наголосив на потужності чеської транспортної системи, яка може замінити поточний обсяг транзиту газу через Україну. За його словами, використання цієї потужності значно сприяло б зусиллям Європи щодо подальшого зменшення залежності від російських енергоресурсів.

"Росія неодноразово демонструвала, що є ненадійним торговим партнером, який бажає використовувати поставки енергоресурсів як зброю для підриву та дестабілізації нашого енергетичного ринку та всієї економіки. Зрозуміло, що за час її агресії проти України нічого не зміниться. Ми досягли значного прогресу в скороченні російського імпорту енергоресурсів до ЄС, однак ми повинні активізувати наші зусилля", - заявив Сікела. Відео дня

Він підкреслив, що зрив поставок російського газу через закінчення транзитного контракту через Україну торкнеться в основному країн на схід від Чехії. При цьому нині необхідно замістити приблизно 40-42 мільйони кубометрів природного газу на добу.

"У разі припинення транзиту газу з Росії через Україну необхідно шукати заміну постачань, перш за все, альтернативними постачальниками. Потрібно уникати ситуації, коли ми закуповуємо газ формально неросійський, але який можна обміняти на російський "по дорозі", підриваючи наші зусилля щодо зменшення залежності від російських поставок". – пояснив міністр.

На його переконання, найбільш прийнятною альтернативою є використання газу, що надходить із західноєвропейських країн, імпортованого в основному у вигляді СПГ, який можна транспортувати через Чеську Республіку.

"Пропускна здатність газопроводів, що проходять чеською територією, є достатньою для цього. Заміна російського газу на газ, який імпортується до LNG-терміналів, що будуються на європейському узбережжі, також відповідає плану REPowerEU, який спрямований на зменшення залежності від російських енергоресурсів", - резюмував Сікела.

Припинення транзиту газу з РФ через Україну: що відомо

Заходу, як і раніше, потрібен російський газ, який іде через Україну. Про це пише The Economist.

Видання нагадує, що угоду, за якою російський газ постачатиметься на Захід через Україну, було підписано двома країнами разом із ЄС у 2019 році. Вона має закінчитися наприкінці цього року.

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