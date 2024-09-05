Австрія, Угорщина та Словаччина особливо залежні від нього.

Коли на початку серпня українські війська увірвалися в Росію, енергетичні ринки Європи злякалися. Російський експорт газу в ЄС зараз становить лише малу частину того, що було колись.

Як пише видання The Economist, проте новин про те, що Україна захопила Суджу - місто в Росії, де розташований її останній великий термінал для експорту палива в Європу через Україну, - було достатньо, щоб цього року базова ціна на газ на континенті досягла найвищого рівня.

Україна і Росія домовилися - на даний момент - продовжувати транспортування газу через Суджу. Але чи буде це тривати наступного року, не так ясно. Угоду, за якою російський газ постачатиметься на Захід через Україну, було підписано двома країнами разом із ЄС у 2019 році. Вона має закінчитися наприкінці цього року. ЄС, який має намір відмовитися від російського газу до 2027 року, не хоче її продовжувати. Україна теж.

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"Ми не хочемо продовжувати газовий контракт", - заявив у липні президент України Володимир Зеленський. "Ми не хочемо, щоб вони заробляли тут гроші".

У 2023 році лише 8% імпорту трубопроводами блоку припадало на Росію, порівняно з 40% до війни. Нові поставки, особливо скрапленого природного газу (СПГ) з Америки, тепер роблять різницю. Але деякі країни, як і раніше, сильно залежать від російського газу і постраждають від раптового припинення поставок через Україну. Чиновники ЄС стурбовані.

Три країни перебувають у найбільшій небезпеці. Російські поставки становили близько 47% імпорту газу в Угорщину 2023 року. Для Словаччини вони становили 89%. Австрія залежала ще більше: у січні 97% її імпорту газу припадало на Росію. Частина цього газу, особливо угорського, надходить трубопроводом "Турецький потік" на Балкани і продовжиться наступного року. Але левова частка, як і раніше, проходить через Україну.

"Вони справді не в найкращому становищі", - каже європейський дипломат.

Ця трійка країн підсіла на російський газ завдяки географії. У той час як Німеччина та Італія мають морські термінали для відвантаження СПГ, Угорщина, Словаччина та Австрія не мають виходу до моря і покладаються на трубопроводи, призначені для транспортування газу зі сходу на захід. Для Австрії, де сходяться кілька трубопроводів, вузькі місця не такі небезпечні. Але для Угорщини та Словаччини було б дорого повернути потік газу назад, щоб отримати його із заходу. Дорогий збір за транзит газу, що стягується Німеччиною, був скасований цього літа після скарг з боку ЄС, але утримав країни від розміщення замовлень у нових постачальників.

Місцеві компанії в трьох зачеплених країнах пов'язані з Росією купою довгострокових угод. У 2008 році державна газова компанія Словаччини підписала імпортну угоду з "Газпромом", російським енергетичним гігантом, термін дії якої спливає тільки 2028 року. 2021 року Угорщина уклала з "Газпромом" аналогічну 15-річну угоду. Найбільша газова компанія Австрії OMV пов'язана контрактом, який має тривати до 2040 року. Вартість відмови від таких угод відлякала тріо від переходу на інших постачальників. Штрафи за розірвання в Австрії можуть скласти 1 млрд євро.

Стверджується, що політика - ще одна проблема. Після вторгнення Росії дружній Кремлю уряд Угорщини подвоїв ставки на свою угоду з "Газпромом". Минулого року він навіть запропонував закупити більше російського газу. Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, каже, що поставки з Росії через Україну продовжаться у 2025 році - заява, яку уряд України спростував. Міністр енергетики коаліційного уряду Австрії, який є "зеленим", хоче, щоб OMV розірвала свій контракт із "Газпромом", але поки що компанія не зрушила з місця.

Європейські чиновники розчаровані, сказано в статті.

"Якби вони зробили більше, щоб відмовитися від російського газу два роки тому, ми б навіть не вели цю розмову", - заявив один дипломат.

Україна вивчає можливість поставок газу з Азербайджану для підтримки поставок, хоча здійсненність цієї схеми незрозуміла. Через дві зими після вторгнення російський газ все ще "стрясає" Європу.

Російський газ у Європі - деталі

Росія змогла зміцнити свої позиції як постачальника газу до Європейського Союзу, обігнавши в обсязі поставок США.

Як повідомляє Die Welt, посилаючись на дані брюссельської консалтингової компанії Bruegel, уперше за майже два роки країни ЄС за один квартал імпортували більше газу з Росії, ніж зі США.

Згідно з даними компанії, за квартал з квітня по червень ЄС закупив у Росії 12,7 мільярда кубометрів газу, а у США - 12,3 мільярда. Водночас порівняно з першим кварталом 2024 року поставки з Росії знизилися незначно, а зі США - більш різко.

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