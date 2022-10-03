Влада країни до 2027 року планує подвоїти експорт газу в європейські країни

Азербайджан поставить до кінця року в Європу на 40% більше газу. Всього країна експортує 22 млрд кубометрів "блакитного палива", з яких 11,5 мільярдів кубометрів до країн ЄС.

Про це повідомляє Caspian news.

"У 2022 році наш експорт становитиме 22 млрд кубометрів, з яких 11,5 млрд кубометрів буде поставлено споживачам в Європі. У 2021 році в Європу було поставлено 8,2 млрд кубометрів. Це означає зростання поставок в 2022 році на 40%", - заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв на церемонії введення в експлуатацію інтерконектора Греція-Болгарія.

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Він вказав, що Азербайджан до 2027 року планує подвоїти експорт газу в європейські країни. Для цього влада країни планує розширити Транс-Анатолійський трубопровід до 32 млрд кубометрів газу на рік і Транс-Адріатичний трубопровід до 20 млрд кубометрів газу на рік.

Крім того, Алієв розповіла про плани збільшити обсяги експорту газу за рахунок розробки ще кількох газових родовищ.

Поставки газу в Євросоюз - що відомо

У червні поточного року ЄС підписав угоду з Ізраїлем і Єгиптом про постачання до Європи газу. "Блакитне топіливо" планують видобувати на ізраїльських родовищах, перероблятися на єгипетських заводах і доставлятися в Європу танкерами. У свою чергу ЄС пообіцяв допомогти Ізраїлю і Єгипту збільшити видобуток газу і вести розвідку нових газових родовищ в територіальних водах.

У липні Євросоюз домовився з Баку про подвоєння імпорту азербайджанського газу в найближчі роки. За підсумками 8 місяців Міністерство енергетики Азербайджану заявило про зростанні експорту газу і нафти. Так, експорт газу зріс на 23%. До Європи поставили 7,3 млрд кубометрів газу, до Туреччини - 5,4 млрд кубометрів, до Грузії -1,7 млрд кубометрів.

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