Євросоюз домовився з Баку про подвоєння імпорту азербайджанського газу.

Ізраїль спроможний замістити близько 10% обсягу газу, який Європейський союз отримав від Росії у 2021 році.

Про це заявив ізраїльський прем’єр-міністр Яїр Лапід, повідомляє видання Deutsche Welle.

Також про збільшення постачання газу до Євросоюзу повідомив і Азербайджан.

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Міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов заявив, що загальний обсяг постачання газу з його країни до Європи у 2022 році має становити 12 млрд кубометрів – на 30% більше, ніж минулого.

Також є плани щодо розширення газового коридору, який проходить через Азербайджан, Грузію, Туреччину та Грецію. Потужність трубопроводу може бути збільшена до 20 млрд кубометрів на рік.

Постачання газу до ЄС:

У червні 2022 року Євросоюз підписав угоду з Ізраїлем та Єгиптом про постачання до Європи скрапленого природного газу. Газ видобуватиметься на ізраїльських родовищах, перероблятиметься на єгипетських заводах і у скрапленому вигляді доставлятиметься до Європи танкерами. Євросоюз, зі свого боку, допоможе Ізраїлю та Єгипту збільшити видобуток газу та вести розвідку нових газових родовищ у їхніх територіальних водах.

У липні Євросоюз домовився з Баку про подвоєння імпорту азербайджанського газу найближчими роками.

За підсумками 8 місяців 2022 року Міністерство енергетики Азербайджану заявило про зростання експорту газу та нафти. За 8 місяців поточного року експорт газу зріс на 23%. До Європи було експортовано 7,3 млрд кубометрів газу. До Туреччини - 5,4 млрд кубометрів. До Грузії - 1,7 млрд кубометрів. 17,6 з 21,8 млн. тонн нафти, що видобувається було експортовано.

Ситуація з газом:

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку".

Компанія заявила, що на частинах трубопровідного компресора було виявлено витоки мастила, і обладнання довелося відключити до їх усунення.

Але за словами Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", подібна поломка не має зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни та можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін. У Білому домі і Єврокомісії відреагувавши на рішення РФ.

Найбільший імпортер газу в Німеччині оголосив про припинення закупівель енергоносія з РФ. А за даними ЗМІ, в Євросоюзі домовилися про обмеження ціни на російський газ.

Тим часом РФ вдалася до прямого шантажу. Вона пообіцяла відновити постачання газу по "Північному потоку" після зняття санкцій.

10 вересня 2022 року федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про те, що Німеччина готова до значного зниження поставок газу з Росії.

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