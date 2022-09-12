До Європи було експортовано 7,3 млрд кубометрів газу.

За підсумками 8 місяців 2022 року Міністерство енергетики Азербайджану заявило про зростання експорту газу та нафти

Про це повідомив в Twitter міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов.

За оперативними даними, за 8 місяців поточного року експорт газу зріс на 23%.

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До Європи було експортовано 7,3 млрд кубометрів газу. До Туреччини - 5,4 млрд кубометрів. До Грузії - 1,7 млрд кубометрів.

17,6 з 21,8 млн. тонн нафти, що видобувається було експортовано.

"У порівнянні з аналогічним періодом минулого року 14,4 з 30,6 млрд кубометрів видобутого газу з приростом на 9,7% було експортовано", - зазначив глава Міненерго Азербайджану.

Ситуація з газом:

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку".

Компанія заявила, що на частинах трубопровідного компресора було виявлено витоки мастила, і обладнання довелося відключити до їх усунення.

Але за словами Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", подібна поломка не має зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни та можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін. У Білому домі і Єврокомісії відреагувавши на рішення РФ.

Найбільший імпортер газу в Німеччині оголосив про припинення закупівель енергоносія з РФ. А за даними ЗМІ, в Євросоюзі домовилися про обмеження ціни на російський газ.

Тим часом РФ вдалася до прямого шантажу. Вона пообіцяла відновити постачання газу по "Північному потоку" після зняття санкцій.

10 вересня 2022 року федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про те, що Німеччина готова до значного зниження поставок газу з Росії.

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