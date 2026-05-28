Росія побудує у Казахстані першу в країні АЕС: підписано масштабну угоду

Глава "Росатому" Олексій Лихачов заявив, що основні будівельні роботи планується розпочати у 2027 році.

Російська Федерація підписала угоду з Казахстаном про будівництво першої атомної електростанції в країні – Балхашської АЕС, повідомляє Reuters.

"Угода, підписана сьогодні щодо будівництва Балхашської АЕС, відіграє важливу роль", – заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Астані.

Передбачається, що станція буде будуватися на російські кредитні кошти. З цією метою Астана та Москва також підписали угоду про надання російського експортного кредиту для фінансування будівництва АЕС. Щодо суми позики, то у квітні Агентство з атомної енергетики Казахстану повідомило, що Росія надасть країні кредит у розмірі близько 85% від вартості атомної електростанції, що становить 15 млрд доларів

Reuters зазначає, що Казахстан проголосував на референдумі 2024 року за будівництво атомної електростанції. Передбачається, що нову АЕС побудують у селі Улкен, яке розташоване на березі озера Балхаш на південному сході країни.

Видання The Moscow Times пише, що основний етап будівництва першої АЕС Казахстану, за словами очільника "Росатому" Олексія Ліхачова, може розпочатися вже у 2027 році. Планується, що на новій АЕС буде два енергоблоки потужністю 1,2 гігавата, які планується ввести в експлуатацію в середині 2030-х років. Очільник "Росатому" додав, що ключове обладнання для нової АЕС вироблятиме Росія.

Після зміни влади в Угорщині реалізація головного ядерного проєкту РФ у Європі опинилася під питанням. Новий угорський уряд заявив про намір переглянути фінансування та умови проєкту розширення атомної електростанції "Пакш", який реалізується за участі "Росатому".

Угорщина не єдина країна Європи, що продовжує співпрацю з російськими атомниками. Наприкінці січня стало відомо, що Франція і далі купує уран у РФ. Єврокомісія лише планує подати пропозицію стосовно відмови від російського ядерного палива, але представники виконавчого органу ЄС поки не можуть назвати навіть орієнтовні строки, коли це стане можливо.

