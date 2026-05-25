'Суд не мав права': Казахстан не стягуватиме з 'Газпрому' $1,4 мільярда на користь України

За словами міністра юстиції Казахстану, суд не мав права дозволяти примусове виконання рішення на користь "Нафтогазу".

Рішення суду Міжнародного фінансового центру "Астана" (МФЦА) у суперечці між "Нафтогазом" і "Газпромом" не буде виконане на території Казахстану. Про це в інтерв’ю "Капітал" повідомив міністр юстиції Казахстану Ерлан Сарсембаєв.

Минулого тижня зазначений суд дозволив визнання рішення, ухваленого швейцарським арбітражем у 2025 році. Спір стосується контрактних зобов'язань 2019 року щодо транзиту російського газу. Водночас, як пояснив міністр, казахський суд не мав права розглядати спір між "Газпромом" та "Нафтогазом".

"Правові механізми республіки не передбачають розгляду спорів, не пов’язаних із її юрисдикцією, у зв’язку з чим рішення суду МФЦА, про яке йдеться, не виконуватиметься на території Казахстану", – зазначив міністр.

Він пояснив, що казахське законодавство обмежує юрисдикцію суду конкретними категоріями спорів, переданих на його розгляд за згодою сторін. Міністр юстиції Казахзстану також стверджує, що "Газпром" та "Нафтогаз" не погоджувалися на визнання рішення суду.

До того ж, за словами Сарсембаєва, згідно з Цивільним процесуальним кодексом Кахастану, заява про примусове виконання подається до суду за місцем розгляду спору, за місцерозташуванням органу юридичної особи або, якщо воно невідоме, – за місцеперебуванням майна боржника.

"Місцеперебування "Газпрому" відоме. Це важливий процесуальний орієнтир, який не може бути проігнорований", – сказав міністр.

Згідно з угодою від 2019 року, "Нафтогаз" мав забезпечувати транзит російського газу територією України до 1 січня 2025 року. Після початку повномасштабної війни, через дії окупаційних сил транзит газу через точку входу "Сохранівка" став неможливим. Попри це, "Нафтогаз" продовжив виконувати передбачені договором зобов’язання через пункт входу "Суджа". Однак "Газпром" відмовився від повної оплати, порушивши умови договору. У відповідь у вересні 2022 року "Нафтогаз" розпочав арбітраж у Швейцарії.

У березні 2026 року група "Нафтогаз" остаточно виграла у російського "Газпрому" суд на 1,4 млрд дол. Швейцарський суд повністю відхилив скаргу "Газпрому" та залишив у силі рішення арбітражу від червня 2025 року, за яким росіяни зобов'язані сплатити "Нафтогазу" понад 1,4 млрд дол. заборгованості за послуги з організації транспортування газу, плюс відсотки, а також судові витрати.

Водночас "Нафтогаз" зазначав, що працює над примусовим стягненням боргу з росіян, а паралельно триває низка інших судових процесів проти країни-агресора для компенсації збитків.

20 травня стало відомо, що суд Казахстану дозволив примусове виконання рішення швейцарського суду про стягнення 1,4 мілрд дол.

