Ключова країна ЄС рятує російську атомну галузь від санкцій блоку, – Le Monde

Єврокомісія лише готує пропозицію щодо відмови від російського ядерного палива.

Франція продовжує купувати уран з Росії напередодні четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє Le Monde з посиланням на звіт Greenpeace.

У звіті зазначається, що кораблі з Санкт-Петербурга або Усть-Луги (Ленінградська область), завантажені ураном, який, як відомо, використовується для виробництва ядерного палива, продовжують причалювати у французькому порту Дюнкерк.

Видання зазначає, що хоча Франція напряму не імпортує уран, який видобувається в РФ, останні митні дані проаналізовані Greenpeace, показують, що між 2022 і вереснем 2025 року майже половина імпорту цієї сировини надходила з Казахстану та Узбекистану.

При цьому Greenpeace нагадує, що, станом на початок 2026 року російський гігант "Росатом" "залишається головним іноземним гравцем у гірничовидобувній промисловості Казахстану". Тобто є ключовим, зокрема видобувником урану в цій країні. Сам же Казахстан є світовим лідером за обсягом видобутку урану.

Окрім природного урану Франція, як випливає зі звіту, і далі отримує і російський збагачений уран, хоча має і власні потужності для його збагачення. Водночас частка російського збагаченого урану в загальному обсязі імпорту, як випливає зі звіту скоротилася з 67% у 2022 році до 24% у 2024 році. Експерти організації додають, що імпорт збагаченого урану з РФ тривав і у 2025 році.

У звіті також зазначається, що у листопаді 2025 року Франція відновила експорт переробленого урану з палива, що використовуються у французьких ядерних реакторах.

Однак журналісти звертають увагу, що для повторного використання цей уран, може бути "перероблений" лише на одному заводі у світі, у місті Сєвєрськ Російської Федерації.

За даними Greenpeace, у 2022 році уряд попросив національну електроенергетичну компанію EDF призупинити експорт до Сєвєрська.

Ні EDF, ні кабінет міністра економіки Франції Ролана Лескура не відповіли на запитання Le Monde щодо цього експорту. Компанія, що належить французькій державі, заявляє, що "продовжує переговори з кількома постачальниками з метою створення заводу з переробки урану в Західній Європі".

Видання констатує, що атомна галузь - єдина з галузей російської енергетики, яка уникла сакцій. Координаторка Greenpeace Полін Бойєр пояснює це залежністю АЕС Франції від постачань російського урану, хоча фрацузька влада це заперечує.

Між тим, Єврокомісія лише планує подати пропозицію стосовно відмови від російського ядерного палива, але представники виконавчого органу ЄС поки не можуть назвати навіть орієнтовні строки її реалізації.

Санкції ЄС проти РФ

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Європейська Рада ухвалила ухвалила рішення, яке передбачає остаточну поетапну заборону імпорту російського трубопровідного та скрапленого газу до ЄС. Повна заборона на імпорт скрапленого газу набере чинності з початку 2027 року, а на імпорт трубопровідного газу – з осені 2027 року.

Втім, не всі в ЄС хочуть прощатися з російським газом. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Угорщина та Словаччина збираються звернутися до Європейського суду з метою оскарження плану Євросоюзу щодо заборони імпорту російських енергоносіїв.

Атомна галузь, натомість, і надалі уникає європейських санкцій. У 2023 році європейці вважали, що є більш ефективні способи побороти вплив РФ в атомній сфері. На початку 2026 року ЄС не готовий назвати навіть орієнтовний строк сповзання з російської ядерної голки.

