РФ втрачає головний ядерний проєкт у Європі: Угорщина перегляне угоду на $15 мільярдів

Проєкт передбачав будівництво двох російських реакторів на єдиній атомній електростанції в Угорщині.

Новий угорський уряд перегляне фінансування та умови проєкту розширення атомної електростанції "Пакш", який реалізується за участі "Росатому". Про це під час парламентських слухань повідомив кандидат на посаду міністра економіки та енергетики Угорщини Іштван Капітани, пише Reuters.

Йдеться про проєкт вартістю 12,5 млрд євро (14,7 млрд дол.), який передбачає будівництво двох російських реакторів на єдиній атомній електростанції в Угорщині "Пакш". Контракт без тендеру ще у 2014 році отримав "Росатом", однак реалізація проєкту затягнулася на роки.

Політичні оглядачі неодноразово називали цей проєкт яскравим прикладом тісних відносин між Будапештом і Москвою за часів колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана. В новому уряді, сформованому після переконливої перемоги на виборах, зазначили про намір змінити цей курс і покращити відносини з Євросоюзом.

"Нам потрібна прозора ядерна стратегія. Ми маємо переглянути фінансування та витрати на проєкт розширення АЕС "Пакш-2" та умови його реалізації. Це секретні контракти, з якими ми ще не ознайомилися, і нам потрібно їх вивчити", - зазначив кандидат на посаду міністра економіки та енергетики.

Новообраний прем’єр-міністр Петер Мадяр, який офіційно вступив на посаду 9 травня, ще минулого місяця заявляв, що вартість проєкту завищена. У "Росатомі" у відповідь зазначили, що "готові обґрунтувати ціну".

При цьому кандидатка на посаду міністра закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт прагне "рівноправних і прозорих" відносин із Москвою.

"Росія залишиться партнером, але ці відносини не можуть ґрунтуватися на односторонній залежності. У нинішній геополітичній ситуації очевидно, що політика РФ становить загрозу безпеці Угорщини та Європи", - зазначила Орбан.

Вона також вказала, що одним із головних завдань нового уряду стане відновлення довіри до Угорщини, яка, за її словами, була підірвана за попередньої влади.

Старший ядерний спеціаліст Greenpeace Україна Шон Берні зазначав, що Європа продовжує співпрацювати з російською ядерною індустрією, попри війну Росії в Україні. За його словами, розірвати ці зв’язки складно через мільярдні контракти, історичні відносини та політичні фактори.

У лютому в Greenpeace Україна повідомляли, що в Угорщині почалося будівництво росіянами АЕС "Пакш-2". Тоді повідомлялося, що проект, який фінансується Москвою за рахунок мільярдних кредитів Будапешту, порушує законодавство ЄС.

