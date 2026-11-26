Окремі мережі знизили ціни на дизель одразу на 2 грн за літр.

В Україні знижуються ціни на пальне. Середня вартість дизельного пального на АЗС впала на 57 коп./л, бензину А-95 - на 11 коп./л, а автогазу - на 40 коп./л, пише "НафтоРинок".

За даними моніторингу цін на пальне на АЗС, середня ціна дизпального знизилася на 57 коп./л - до 96,86 грн/л. Бензин А-95 подешевшав на 11 коп./л – до 81,99 грн/л. Водночас вартість А-92 залишилася незмінною – 78,57 грн/л. Автогаз (LPG) у середньому коштує 61,77 грн/л, що на 40 коп. менше.

Найпомітніше зниження цін на дизель зафіксували в мережі "БРСМ-Нафта". В Одесі та Полтаві його вартість зменшилася одразу на 2 грн/л - до 89,99 грн/л. У Київському регіоні й Харкові ціна зменшилася на 1 гривню - до 93,99 грн/л, у Львові на 1,20 грн/л - до 91,79 грн/л.

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Мережа АЗС BVS також зменшила ціни А-95 та дизпального на 2 грн/л - до 81,90 і 96,90 грн/л, у Київському регіоні, Харкові й Полтаві. Autotrans у Полтаві знизила їх на гривню - до тих самих рівнів.

Водночас UKRNAFTA знизила ціну дизпального на 1 гривню - до 95,90 грн/л. AMIC зменшила її на 97 коп.–1 грн/л - до того самого рівня. В UPG дизпальне подешевшало на 68–98 коп./л - до 94,25–95,46 грн/л залежно від регіону.

На ринку автогазу ціни також пішли вниз. AMIC у Київському регіоні знизила ціну LPG на 44 коп./л - до 62,58 грн/л. У Львові, Одесі й Дніпрі автогаз у мережі подешевшав на 40 коп./л - до 62,50 грн/л. Ovis у Харкові зменшила ціну на 50 коп./л - до 62,99 грн/л.

Найнижчі ціни серед проаналізованих пропозицій зафіксували в мережі "БРСМ-Нафта":

бензин А-95 - 78,99 грн/л у Київському регіоні, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі й Полтаві;

дизпальне - 89,99 грн/л у Одесі й Полтаві;

автогаз - 59,69 грн/л у Харкові й Полтаві.

Ціни на пальне в Україні – останні новини

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомляв, що протягом найближчих 7-10 днів ціни на бензин і дизель в Україні можуть знизитись до 7 грн.

24 листопада в Україні знизилася вартість бензину, дизелю та автогазу. Особливо відчутно тоді впали ціни на бензин. Зокрема, марка автомобільного бензину з октановим числом 95 подешевшала на 1,42 грн/л (1,7%) - до 82,26 грн/л.

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