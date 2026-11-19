Найбільше в середньому подешевшав бензин А-95 – на 1,25 грн/л.

В Україні знизилися ціни на бензин і дизельне пальне, тоді як автогаз, навпаки, подорожчав, повідомляє "НафтоРинок".

За даними моніторингу цін на АЗС, середня ціна А-95 опустилася на 1,25 грн/л - до 87,08 грн/л. Середня ціна А-92 знизилася на 1 гривню - до 83,48 грн/л, дизпального на 46 коп./л - до 101,27 грн/л. Водночас автогаз (LPG) додав 7 коп./л - до 62,61 грн/л.

Найбільше зниження цін на бензин А-95 зафіксували в мережах UPG, UKRNAFTA та AMIC - на 2 грн/л - до 84,90 грн/л. Водночас OKKO й WOG зменшили її на 1 гривню - до 89,90 грн/л.

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При цьому "БРСМ-Нафта" зменшила ціну А-95 на 1–2 грн/л залежно від регіону. BVS у Київському регіоні, Харкові й Полтаві знизила її на 1 гривню - до 87,90 грн/л. UKRNAFTA також знизила ціну А-92 на 2 грн/л - до 82,90 грн/л.

Преміальний бензин А-95+ в UPG подешевшав на 3 грн/л – до 86,90 грн/л. У UKRNAFTA його ціна знизилася на 2 грн/л - до 87,90 грн/л. AMIC продає цей бензин по 87,86 грн/л, а Parallel по 86,90 грн/л. Водночас в OKKO та WOG цей бензин подешевшав на 1 гривню - до 92,90 грн/л.

Ціни на дизель та автогаз

В мережі "БРСМ-Нафта" зменшила ціни дизпального на 1,20–2 грн/л. В Одесі ціна становить 95,99 грн/л, у Львові й Полтаві 96,99 грн/л. OKKO знизила ціну дизпального на 1 гривню - до 103,90 грн/л. У Київському регіоні KLO зменшила її на 1 гривню - до 100,90 грн/л.

На відміну від бензину та дизеля, автогаз у деяких мережах подорожчав. Зокрема, у "БРСМ-Нафті" на Київщині його ціна зросла на 1 гривню - до 59,99 грн/л., а в KLO на 50 коп./л - до 63,40 грн/л. При цьому в OKKO й SOCAR ціни на автогаз залишилися на рівні 64,90 грн/л, у WOG 63,50 грн/л.

Найнижчі пропозиції на пальне серед досліджених пропозицій зафіксували в мережі "БРСМ-Нафта". Бензин А-95 – 83,99 грн/л у Київському регіоні, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі. Дизельне пальне – 95,99 грн/л в Одесі. Автогаз – 58,99 грн/л у Полтаві.

Ціни на пальне - останні новини

17 листопада середня ціна дизельного пального в Україні становить 101,42 грн за літр. Також трохи подешевшав бензин, а автомобільний газ навпаки додав у ціні.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначав, що тенденція на зниження цін на бензин може зберігатися протягом найближчих тижнів. За його словами, у листопаді вартість дизеля на АЗС може знову опуститися нижче 100 грн/л.

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