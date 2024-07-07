Мінфін пропонує штрафувати тіньовий флот, але Білий дім остерігається росту цін на бензин перед виборами.

Посадовці в Міністерстві фінансів Сполучених Штатів Америки запропонували ввести нові обмеження, спрямовані на зупинку флоту застарілих нафтових танкерів, які допомагають доставляти російську нафту всупереч санкціям, пише The New York Times.

Зазначається, що такі зусилля загальмувалися через занепокоєння Білого дому щодо того, як це вплине на ціни на енергоносії перед виборами у листопаді.

США та союзники вже запровадили кроки, щоб обмежити заробітки Москви від продажу нафти . Але Росія все частіше знаходить способи обійти санкції, підвищуючи тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена, щоб вона посилила свої зусилля.

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Представники Міністерства фінансів США хочуть посилити тиск на так званий тіньовий флот танкерів, який дозволяє Росії продавати нафту понад граничну ціну в 60 доларів за барель, встановлену у 2022 році. Однак економічні радники в Білому домі стурбовані ризиком підвищення цін на нафту цього літа та зростання цін на бензин у США, що може зашкодити кампанії Байдена на виборах. Вони не погодилися з пропозиціями, незважаючи на те, що чиновники казначейства представили їм аналізи, які свідчать про низькі ризики значного впливу на ринок нафти, йдеться у статті.

Наразі посадові особи Мінфіну хочуть, щоб адміністрація пішла далі та націлилася на танкери тіньового флоту конкретними штрафами, які могли б обмежити їхній продаж або змусити їх вийти з експлуатації. Минулого місяця європейські чиновники ухвалили рішення про покарання російських суден, які ухиляються від санкцій, доставляючи скраплений газ. Цей варіант можуть доповнити пропозицією Міністерства фінансів щодо нафтових танкерів.

Посадові особи Міністерства фінансів у приватному порядку підготували та розповсюдили економічний аналіз, який стверджує, що запропоновані штрафні санкції щодо тіньового флоту навряд чи витіснять російську нафту з ринку, а натомість змусять Москву продавати більшу частину своєї нафти за нижчими цінами.

За словами журналістів, дебати відображають напругу, яка завжди була в основі нових зусиль адміністрації обмежити продажі російської нафти. Вони хочуть послабити московську військову машину без політичної негативної реакції, яка може виникнути через заподіяння болю американським водіям.

Ця суперечка є рідкісним публічним випадком внутрішніх розбіжностей адміністрації щодо інфляції та політики щодо України. У ньому протистоять чиновники казначейства проти помічників у Національній економічній раді Білого дому, яку очолює Лейл Брейнард. Офіційні особи Білого дому в приватному порядку описують процес як рутину і наголошують, що жодних рішень не приймалося. За словами джерел видання, запропоновані покарання щодо російського тіньового флоту залишаються на розгляді та не є неминучими.

Від санкцій рятують танкери

У 2022 році було встановлено обмеження на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель. Він мав обмежити можливість Москви отримувати прибуток від експорту енергоресурсів, водночас дозволяючи нафті продовжувати надходити на міжнародні ринки, щоб запобігти глобальному ціновому шоку. Обмеження ціни спочатку виявилося успішним, але незабаром Росія знайшла обхідні шляхи, включаючи доставку нафти покупцям через групу застарілих танкерів "Совкомфлоту", які працюють без західного страхування.

Флот танкерів разом з альтернативними формами морського страхування дозволив Кремлю продовжувати отримувати значні доходи від експорту нафти, допомагаючи фінансувати війну проти України.

Двадцять танкерів тіньового флоту зі 120 наявних наразі знаходяться під санкціями. Адміністрація може поступово покарати ще 100 танкерів, щоб мінімізувати перепади цін.

Тіньовий флот РФ

Європейський Союз ввів обмеження щодо більш ніж двох десятків суден, зокрема 17 з яких перевозили нафту для Москви. Санкції ЄС послідували за аналогічними заходами, вжитими Великою Британією.

Раніше УНІАН писав, що практично кожен підсанкційний російський нафтовий танкер залишається бездіяльним і порожнім через кілька місяців після введення санкцій США. З жовтня 2023 року 40 кораблів, що беруть участь у торгівлі нафтою, були додані до списку Мінфіну США, в основному за порушення цінового ліміту.

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