Зазначається, що в "чорному списку" не тільки нафтові танкери, а й судна загального призначення і ті, що перевозять СПГ.

Європейський союз ввів обмеження щодо більш ніж двох десятків суден, зокрема 17 з яких перевозили нафту для Москви. Санкції ЄС послідували за аналогічними заходами, вжитими Великою Британією.

Видання Bloomberg пише, що до "чорного списку" суден потрапив і танкер Robon, який торік попався на передачі російської нафти, і Andromeda Star, який зазнав аварії біля берегів Данії на початку цього року.

Санкції перешкоджають доступу в порти Європи, а також можливості продавати, фрахтувати, експлуатувати або укомплектовувати екіпаж підсанкційних суден. Обмеження також передбачають заборону європейським операторам надавати послуги, такі як страхування, брокерські послуги, фінансування та бункерування, а також брати участь у передаванні вантажів із судна на судно або будь-якій іншій передачі вантажів із цих суден, або отримувати від них послуги.

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Загалом під санкції потрапили 27 суден, зокрема два судна, що зберігають скраплений природний газ, і судна загального призначення, які перевозили заборонені товари або пов'язані з організаціями, що перебувають під санкціями. У наступні пакети санкцій можуть бути додані нові судна.

Тіньовий флот РФ - останні новини

Після вторгнення в Україну в Росії сформувався флот із кількох сотень суден, які обслуговують експорт нафти. Ці судна часто працюють поза контролем постачальників послуг, що відповідають галузевим стандартам, що ставить під сумнів рівень їхньої безпеки.

Минулого року Міжнародна морська організація закликала держави-члени запобігти незаконним операціям тіньового флоту в резолюції A.1192(33). ЄС посилався на цю резолюцію щодо 11 суден, проти яких було введено санкції.

13 червня Великобританія оголосила про введення широкомасштабних санкцій проти Росії, включно з першою спробою приструнити тіньовий флот танкерів, що перевозять кремлівську нафту, і ключову московську страхову компанію.

Пізніше видання Bloomberg зазначило, що таке саме рішення розглядають у ЄС, і це може стати вирішальним кроком до перемоги над тіньовим флотом Росії.

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