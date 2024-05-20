40 кораблів, що беруть участь у торгівлі нафтою, були додані до санкційного списку Мінфіну США.

Практично кожен підсанкційний російський нафтовий танкер залишається бездіяльним і порожнім через кілька місяців після введення санкцій США. З жовтня 2023 року 40 кораблів, що беруть участь у торгівлі нафтою, були додані до списку Мінфіну США, в основному за порушення цінового ліміту, який має обмежити доступ Кремля до нафтодоларів, пише Bloomberg.

Зазначається, що десятки танкерів залишаються бездіяльними через кілька місяців після запровадження санкцій, що свідчить про спроможність США зруйнувати ланцюжок постачання нафти до Москви.

Лише один із російських танкерів – "СКФ Примор'я" – забрав вантаж з моменту включення до санкційного списку. Якщо він зможе без проблем розвантажити бочки, які перевозить, це може заохотити Росію знову використовувати більше кораблів, вважають журналісти.

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"Санкції та обмеження ціни, накладені на Росію, критикують за те, що Москві занадто легко їх обійти, враховуючи, наскільки великими залишаються потоки нафти. Однак бездіяльність флоту показує, що коли заходи вживаються проти окремих суден, вони можуть бути ефективними", – підкреслюють журналісти.

Двадцять одне з 40 суден належать російській державній судноплавній компанії ПАТ "Совкомфлот". Більшість інших 19 контролюються компанією Hennesea Holdings Ltd., що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Кораблі, що потрапили під санкції, складають невелику частину тіньового флоту суден, який був створений за допомогою підставних компаній, щоб обійти обмеження G7 на судноплавні послуги.

Одне з 40 суден, турецьке судно Yasa Golden Bosphorus, було вилучено зі списку у квітні, що дозволило йому користуватися послугами міжнародного стандарту, такими як страхування. Після виключення зі списку судно завантажило вантаж американської нафти, але залишається на якорі біля узбережжя Техасу. Вісім танкерів "Совкомфлоту" знаходяться біля російських портів Тихого океану. Один з них, що стояв там на якорі, попрямував порожнім назад до Суецького каналу, а інший був доставлений в док для технічного обслуговування в Китаї.

Решта суден, що потрапили під санкції, простоюють без діла, розкидані по всьому світу, згідно з даними відстеження суден, зібраними агентством Bloomberg. Однак санкції впливають лише на офіційні російські судна, а для експорту величезних обсягів нафтопродуктів РФ використовує тіньовий флот.

Санкції США

Раніше УНІАН писав, що російські нафтові танкери припиняють ходити під прапорами Ліберії та Маршаллових островів. Це сталось на тлі посилення США санкцій щодо суден, які пов'язані з відповідними реєстрами.

Рішення Заходу встановити граничну ціну на нафту змусило Росію збільшити тіньовий флот. Ці танкери перевозять російську нафту у великих кількостях у такі країни, як Китай, Індія та Іран, за вищими цінами.

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