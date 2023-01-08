У столиці планують запустити нову схему електроживлення, засновану на резервній генерації, в тому числі для водоканалів і систем теплопостачання.

З середини лютого Києву можна буде не боятися блекауту. Навіть якщо система і не буде працювати, то все одно люди отримають тепло і воду.

Такий прогноз в ефірі телемарафону озвучив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами, в столиці планують запустити нову схему електроживлення, засновану на резервній генерації, в тому числі для водоканалів і систем теплопостачання. В майбутньому цю схему можуть застосовувати й в інших містах.

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Якщо все вдасться зробити так, як зараз заплановано, то з середини лютого Києву буде все одно на будь-який блекаут. У містах буде резервна генерація для водоканалів, для теплових станцій. Щоб якщо система не працює, всі отримали живлення, тепло і воду – сказав Харченко.

Де зараз найскладніша ситуація зі світлом

Олександр Харченко також зазначив, що на сьогодні найскладніша ситуація в енергетиці в Херсоні та Миколаєві. В Одесі ситуація покращилася, проте також залишається складною через те, що область була слабо розвинена в плані енергомереж.

Ще одне місто де дуже складна ситуація – це Львів. За словами Харченка, місто дуже сильно постраждало під час масштабних російських обстрілів і багато об'єктів просто повністю знищені.

Українців закликали готуватися до повернення аварійних відключень

Як повідомляв УНІАН, 6 січня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль порадив українцям підготуватися до аварійних відключень електроенергії через похолодання та можливі обстріли окупантів.

Він зазначив, що тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання, що дозволило протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Однак в останні пару днів споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були введені графіки планових відключень.

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