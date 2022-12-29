На уражених об’єктах тривають протипожежні та ремонтні роботи.

У Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим, хоча "прильоти" унаслідок масованої атаки РФ 29 грудня по енергетичній інфраструктурі були.

Як повідомив представник YASNO Олександр Коваленко, на об’єктах тривають протипожежні та ремонтні роботи.

За його словами, днями Київ зможе вийти на "дообстрільний" період електропостачання.

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"У Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим. Є висока ймовірність, що днями повернемося до дообстрільного рівня", - написав він.

Масований обстріл Росії 29 грудня

Сьогодні вранці у Києві та низці інших міст й областей прогриміли вибухи. Всього силами ППО було збито 54 ракет з понад 69 випущених. Під час повітряної атаки росіяни застосували по Україні різні типи ракет, у тому числі протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Під удар знову потрапили об’єкти енергетики. Після вибухів частина Києва залишилась без світла.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що уламки ліквідованих над Київщиною ракет завдали незначних пошкоджень будинкам та медичного закладу у Крюківщині, Вишгородському районі та Глевасі.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що, за попередніми даними, над містом було знищено 16 ракет. Відомо про трьох поранених унаслідок ракетного обстрілу міста, серед них 14-річна дівчинка.

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