Це пов'язано з російськими атаками та похолоданням.

Українцям необхідно бути готовими до відновлення аварійних відключень світла.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, з 6 січня в Україні очікується суттєве похолодання, через що зросте споживання і збільшиться дефіцит в енергосистемі.

"Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готовими до відновлення аварійних відключень", - сказав Шмигаль.

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Стан енергосистеми України

Як відомо, Російська Федерація з жовтня атакую об'єкти критичної інфраструктури України, намагаючись влаштувати українцям блекаут.

Вперше вони масовано атакували об'єкти критичної інфраструктури 10 жовтня 2022 року. А після обстрілу 23 листопада країна пережила блекаут.

16 грудня окупанти вчинили дев'яту ракетну атаку, випустивши по об'єктах критичної інфраструктури України 76 ракет.

Масовані російські обстріли України ракетами та атаки дронів-камікадзе продовжились вдень 31 грудня і у новорічну ніч.

Станом на кінець грудня в країні було пошкоджено 702 об'єкти критичної інфраструктури.

Шмигаль повідомляв, що зараз уряд розглядає можливість створення децентралізованої енергетичної системи.

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