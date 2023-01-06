Українцям необхідно бути готовими до відновлення аварійних відключень світла.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, з 6 січня в Україні очікується суттєве похолодання, через що зросте споживання і збільшиться дефіцит в енергосистемі.
"Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готовими до відновлення аварійних відключень", - сказав Шмигаль.
Стан енергосистеми України
Як відомо, Російська Федерація з жовтня атакую об'єкти критичної інфраструктури України, намагаючись влаштувати українцям блекаут.
Вперше вони масовано атакували об'єкти критичної інфраструктури 10 жовтня 2022 року. А після обстрілу 23 листопада країна пережила блекаут.
16 грудня окупанти вчинили дев'яту ракетну атаку, випустивши по об'єктах критичної інфраструктури України 76 ракет.
Масовані російські обстріли України ракетами та атаки дронів-камікадзе продовжились вдень 31 грудня і у новорічну ніч.
Станом на кінець грудня в країні було пошкоджено 702 об'єкти критичної інфраструктури.
Шмигаль повідомляв, що зараз уряд розглядає можливість створення децентралізованої енергетичної системи.