Блокування руху вантажівок через кордони між Україною та Польщею знижує рівень продовольчого експорту, наголосив заступник міністра агрополітики.

Через триваючу блокаду кордону польськими перевізниками в Україні почалися проблеми із постачанням пального. Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич.

Водночас ситуація на кордоні не є критичною для експорту зерна, зауважив чиновник в ефірі телемарафону. Україна може експортувати продовольство залізницею, а також через чорноморські та дунайські порти.

При цьому Дмитрасевич наголосив, що блокування руху вантажівок через кордони між Україною та Польщею знижує рівень продовольчого експорту.

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"Нам вдається врівноважувати ситуацію. Але ми бачимо проблеми з таким важливим постачанням, як, наприклад, паливо для України. Це теж треба враховувати", – пояснив заступник глави Мінагрополітики.

Блокада кордону польськими перевізниками: це варто знати

З 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Хребене". Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Проте цими пунктами пропуску блокада кордону не обмежилася. Офіційний організатор страйку Рафал Меклер із ультраправого Національного руху оголосив, що з 23 листопада блокуватимуть і пункт пропуску "Медика-Шегіні". Водночас "Ягодин-Дорогуськ" планують блокувати до лютого 2024 року.

Примітно, що за цими страйками, ймовірно, стоять спецслужби РФ – при чому, не тільки в Польщі, але і в Словаччині. ЗМІ зʼясували, що Рафал Меклер є представником осередку проросійської партії Konfederacja Wolność i Niepodległość (Конфедерація свободи та незалежності) у Люблінському воєводстві. Лідер цієї партії виступав за визнання Криму російським, відвідував півострів під час окупації та зустрівся із гауляйтером Аксьоновим. Серед учасників страйку опинився і студент військового вишу з Білорусі, брат якого служить у білоруській армії.

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