Президент України переконаний, що ситуація на кордоні "потеплішає" і що треба дати більше часу Польщі.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україні треба дотримуватись виваженої політики у ситуації з блокуванням польськими перевізниками кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на прес-конференції після проведення Міжнародного саміту "Grain from Ukraine". "У нас є складнощі на кордоні", - сказав Зеленський.

У цей момент почала лунати повітряна тривога. Президент додав, що складнощі існують не лише на кордоні.

"На кордоні є складнощі, я вважаю, перш за все через деякі політичні кроки наших сусідів. Я вважаю, що нам треба бути і мати дуже виважену політику. Мати план дій, по якому йти. У нас є цей план", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що урядові віце-прем'єр-міністри, глава МЗС і Міністерство інфраструктури вже працюють у цьому напрямку.

"Я впевнений, що ми зможемо все це зробити", - сказав Зеленський і навів приклад співпраці з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, з яким вдалося знайти вихід з цієї проблеми у момент політичного глухого кута.

"Зараз є новий виклик на цих кордонах через нові якісь питання. Я думаю, треба дати трішки часу нашим сусідам. Все потеплішає", - сказав Зеленський.

Блокування кордону з Польщею

Як повідомляв УНІАН, польські протестувальники мають намір блокувати найбільший пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні до лютого наступного року. Зазначалося, що польські фермери, які приєдналися до блокади перевізників на кордоні з Україною, планують продовжити свій протест до 3 січня.

Крім того протестувальники заблокували вже четвертий пункт пропуску "Медика-Шегіні" і планують розширення блокади на п'ятий пункт контролю - "Нижанковичі" - "Мальховіце".

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