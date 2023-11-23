Офіційний організатор блокади польсько-українського кордону після повномасштабного вторгнення провів низку акцій, де вимагали скасувати санкції проти РФ.

До блокади українського кордону польськими перевізниками з вимогою "справедливої конкуренції", може бути причетна Росія. Вплив Москви також може мати місце у аналогічних діях у Словаччині.

Про це пише видання Guildhall, яке провело власне розслідування. Офіційним організатором блокування кордону Польщі з Україною виступає польський громадянин Рафал Меклер. Він володіє транспортною компанією Rafał Mekler Transport. Примітно, що він є представником осередку проросійської партії Konfederacja Wolność i Niepodległość (Конфедерація свободи та незалежності) у Люблінському воєводстві.

Ця політична сила має тісні звʼязки з Москвою. Так, лідер партії Януш Корвін-Мікке виступав із закликами про визнання окупації Криму і особисто відвідував півострів у 2015 році, де зустрівся із гауляйтером Аксьоновим.

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На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вищезгаданий Меклер провів низку акцій, де вимагали скасувати санкції проти РФ.

Ще один учасник блокади на польсько-українському кордоні – громадянин Білорусі Гордеюк Віктор Степанович. Він володіє компанією PEO-Trans. Проаналізувавши його сторінки в соцмережах, автори матеріалу дійшли висновку, що той навчається в одному з вищих військових навчальних закладів Білорусі. Рідний брат Віктора Гордіюка – Андрій проходить службу у 38 окремій десантно-штурмовій бригаді армії Білорусі.

Російський слід виявили і в акціях на кордоні України зі Словаччиною. Там організаторами блокування кордону виступили представники громадської організації "Союз автоперевізників Словаччини" (UNAS). Антиєвропейська праворадикальна партія "Наша Словаччина" ці акції підтримала.

Примітно, що ця партія виступає за "відновлення дружніх зв’язків" з Росією. Її лідер Маріан Котлеба у 2014 році написав листа екс-президенту-втікачу Віктору Януковичу, де Революцію Гідності порівняв з "тероризмом".

Блокування українських кордонів

Наприкінці жовтня польські перевізники оголосили, що з початку листопада і до кінця року планують заблокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Рух транспорту заблокований у напрямку найбільших пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Хребене" із 6 листопада.

Перевізники вирішили блокувати кордон через невдоволення скасуванням після повномасштабного вторгнення вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону, як це було раніше.

Відомо, що збитки українських перевізників становлять 350 євро за добу. Натомість українська економіка через блокування кордонів польськими страйкарями зазнала збитків, які вже становлять понад 400 млн євро.

22 листопада польські перевізники оголосили, що планують блокувати пункт "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні до лютого 2024 року. Лідер польських перевізників Рафал Меклер із ультраправого Національного руху також заявив, що блокаду з 23 листопада розширять на пункт пропуску "Медика-Шегіні".

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