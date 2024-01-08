Мораторій на відключення електроенергії продовжить діяти тільки для окупованих територій та тих, де ведуться бойові дії.

Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Як випливає з постанови від 29 грудня 2023 року № 1405, мораторій на відключення від послуг, нарахування пені та стягнення заборгованості продовжить діяти тільки на територіях, на яких ведуться бойові. Також заборона розповсюдується на тимчасово окуповані території, відповідно до переліку Мінреінтеграції.

Крім того, постановою забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги на окупованих територіях з дати початку по дату завершення тимчасової окупації.

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Мораторій на відключення світла за несплату комуналки: що відомо

Кабінет Міністрів України від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заборонив нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних на заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену за несвоєчасне або неповне внесення плати населенням.

Також було заборонено припиняти або призупиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі несплати або оплати не в повному обсязі.

У серпні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими запроваджується мораторій на підвищення комунальних тарифів.

За прогнозами Нацбанку України, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише у 2025 році.

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