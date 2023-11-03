Адміністративна інфляція в Україні поступово зростатиме.

Мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише у 2025 році, прогнозується в Інфляційному звіті Національного банку України.

Згідно з прогнозом НБУ, адміністративна інфляція в Україні поступово зростатиме у прогнозованому періоді через подорожчання тютюнової продукції та тарифів ЖКП.

"Водночас її стримуватиме дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання, який згідно з припущеннями цього прогнозу буде скасовано лише у 2025 році". - йдеться у звіті.

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НБУ зазначає, що скасування мораторію призведе до пришвидшення адміністративної інфляції до 19%. Втім, очікується, що підвищення тарифів буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням підтримки населення субсидіями.

Мораторій на підвищення тарифів

У серпні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів.

1 червня Кабінет міністрів України підвищив тариф на електричну енергію для населення майже вдвічі, до рівня 2,64 грн за кВт-год.

Голова Комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущапковський пояснив, що збільшення тарифів для населення повʼязане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури. Економічно обґрунтований тариф для домогосподарств складає близько 6 грн за кіловат-годин.

1 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тариф на холодну воду, але згодом це рішення було скасовано після втручання вищого керівництва країни.

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