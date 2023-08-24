Найбільші країни з ринком, що формується, запросили провідних експортерів нафти приєднатися до блоку.

БРІКС просить ряд країн приєднатися до блоку для збільшення ваги і розширення його глобального впливу.

Як повідомляє Bloomberg, найбільші країни з ринком, що формується, запросили провідних експортерів нафти Саудівську Аравію, Іран, Єгипет, Аргентину, Ефіопію та Об'єднані Арабські Емірати приєднатися до їхнього блоку в прагненні розширити свій глобальний вплив.

Як йдеться в матеріалі, президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив про те, що лідери Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки домовилися розширити свою групу БРІКС на саміті, який пройде на цьому тижні в Йоганнесбурзі. Це буде перше розширення з 2010 року.

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БРІКС - міждержавне об'єднання, союз п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, Південної Африки. З 1 січня 2024 року планується приєднання Аргентини, Єгипту, Ірану, ОАЕ, Саудівської Аравії та Ефіопії, тоді число членів збільшиться до одинадцяти. Організація (Співдружність держав) була заснована в червні 2006 року (як БРІК, BRIC), в рамках Петербурзького економічного форуму за участю міністрів економіки Бразилії, Росії, Індії, Китаю.

23 серпня 2023 року ПАР приймала перший після пандемії COVID-19 очний саміт БРІКС. На зустріч прибули лідери Бразилії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки. Сі Цзіньпін приїхав в ПАР, але став єдиним лідером БРІКС, який не відвідав форум.

ЗМІ писали про те, що Путін марно намагався заручитися підтримкою на саміті БРІКС.

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