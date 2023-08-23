Країни БРІКС прагнуть до розширення блоку та протистояння з Заходом.

Російський президент Володимир Путін, що розв'язав війну проти України, намагався використати саміт БРІКС в ПАР, аби переманити країни групи на свій бік. Однак саміт був зосереджений на розширенні групи та конфронтації з західними державами, пише The New York Times.

Зустріч в південноафриканському Йоганнесбурзі відкрилася відеозверненням Путіна, який не був присутній на саміті особисто (замість нього саміт відвідав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров). У своєму виступі перед лідерами Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки Путін, зокрема, звинуватив Захід у виході РФ з угоди щодо експорту українського зерна, що мало негативний вплив на продовольчу безпеку країн Азії та Африки.

"Наша країна має можливості замінити українське зерно як комерційно, так і як безоплатну допомогу нужденним країнам, тим більше, що цього року наш урожай буде ідеальним. Росії навмисно перешкоджають постачанню зерна і добрив за кордон, і при цьому лицемірно звинувачують нас у нинішній кризі на світовому ринку", – заявив він у промові, ігноруючи той факт, що експорт продовольства з Росії досяг рекордного рівня за рік, поки діяла "зернова угода".

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Члени групи БРІКС мають дуже різні інтереси, через що їм важко знайти спільну мову, однак у них є багато спільного. Бразилію, Індію та ПАР критикують на Заході за те, що вони не засудили вторгнення Росії в Україну, але усі хочуть залишатися в добрих стосунках як зі Сполученими Штатами та Європою, так і з Китаєм і Росією. Вони разом також розглядають БРІКС як ядро ​​дипломатичного та економічного блоку, який матиме протистояти альянсам, у яких домінує Захід (приміром, як "Велика сімка"), прагнуть до розширення блоку. Десятки країн подали заявки на вступ до БРІКС, зокрема, Саудівська Аравія, Індонезія, Єгипет, Аргентина.

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао у промові, зачитаній ним від імені китайського лідера Сі Цзіньпіна, наголосив, що БРІКС "це не місце з тренувань у тому, аби приймати чиюсь сторону, створювати блокове протистояння".

"Це скоріше спроба розширити архітектуру миру та розвитку", – заявив Сі.

Хоча війна в Україні, зокрема, в контексті "зернової угоди", обговорювалася участниками саміту, жодна зі сторін не висловила підтримки Росії. А президент ПАР Сиріл Рамафоса за підсумками зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном наголосив, що вони "погодилися з важливістю діалогу та переговорів між двома сторонами". Крім цього, Рамафоса закликав Росію до відновлення зернової угоди та повернення в Україну викрадених дітей.

Саміт БРІКС 2023 - це треба знати

ПАР цього тижня приймала перший після пандемії COVID-19 очний саміт БРІКС. На живу зустріч прибули лідери Бразилії, Індії, Китаю та Південно-Африканської республіки.

Сі Цзіньпін приїхав до ПАР, але став єдиним лідером БРІКС, який не відвідав форум.

Президент Росії Володимир Путін щодо якого Міжнародним кримінальним судом в Гаазі виданий міжнародний ордер на арешт у зв’язку з його причетністю до викрадення дітей з України, приєднався до події онлайн.

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