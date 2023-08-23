Жодних пояснень з приводу відсутності лідера країни на заході від китайської сторони не було.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у вівторок несподівано пропустив форум економічної групи БРІКС у ПАР. Замість нього промову від його імені виголосив міністр торгівлі Китаю Ван Вентао, а китайські державні ЗМІ та чиновники спробували приховати факт його відсутності, пише CNN.

Сі Цзіньпін у понеділок прибув до Йоганнесбурга, де відбувається щорічний саміт групи найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються –БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, ПАР і Китай). Він відвідав вечерю, організовану лідером ПАР Сирілом Рамафосою, де також були присутні лідери Бразилії та Індії та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Однак на самому саміті китайського лідера так і не побачили.

В підготовленій заяві від його імені містився заклик уникати "безодні нової холодної війни" та численні звинувачення на адресу США, хоча й без прямої згадки. Зокрема, йшлося про американську "одержимість збереженням своєї гегемонії".

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Пекін спробував приховати факт відсутності Цзіньпіна на заході. Державні ЗМІ не сповістили, що промову виголошував не він. Речник МЗС Китаю публічно заявив, що "Сі виступив із промовою на церемонії закриття бізнес-форуму БРІКС 2023". Інший речник МЗС на брифінгу проігнорував запитання про присутність лідера на заході. Жодних пояснень від китайської сторони не було.

Саміт БРІКС - це треба знати

Цього тижня в ПАР мала відбутися перша після COVID-19 жива зустріч Бразилії, Індії, Китаю, Росії та Південно-Африканської республіки (група БРІКС).

Сі Цзіньпін був єдиним лідером БРІКС, який не відвідав форум. Навіть президент Росії Володимир Путін, який не був особисто присутній на саміті, зокрема, через міжнародний ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом в Гаазі у зв’язку з його причетністю до викрадення дітей з України, приєднався до події онлайн.

Президент країни-агресора виступив з відеозверненням до учасників ділового форуму БРІКС, але його звернення дублювалося російською іншим голосом. Чому так сталося, в Кремлі не пояснили.

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