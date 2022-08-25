При цьому імпорт інших товарів з Росії також скоротився і досяг найнижчого з січня 1997 року рівня.

У червні Великобританія вперше повністю відмовилася від імпорту російських енергоносіїв: у 2021 році російський газ становив близько 4% британського імпорту, а російська нафта - 11%.

Як повідомляє Національна статистична служба Британії (ONS), в червні імпорт інших товарів з Росії також скоротився до 33 млн фунтів ($39 млн) і досяг найнижчого з січня 1997 року рівня, передає Бі-бі-сі.

Публікація останніх даних ONS була приурочена до святкування Дня Незалежності України та іншої, сумної дати: цього ж дня виповнилося рівно півроку з початку російської військової агресії.

Раніше Британія взяла зобов'язання до кінця року повністю відмовитися від імпорту російської нафти і в найближчі терміни припинити закуповувати російський газ. За даними ONS, вже в червні Британія повністю відмовилася від імпорту російських енергоносіїв, в той час як зазвичай їх закуповували на суму приблизно в півмільярда фунтів ($590 млрд). До війни частка імпорту російського газу становила близько 4,9% від загального імпорту, зараз же вона дорівнює нулю. При цьому Британія не скоротила обсяги імпорту газу, вона лише знайшла заміну російському.

Після того, як західні країни наклали на Росію жорсткі санкції у зв'язку з війною, яку Москва розв'язала в Україні, почалося і загальне скорочення імпорту російських товарів, а також експорту в Росію.

Так, продажі британських верстатів і транспортного устаткування в Росію до червня скоротилися на 91,3%, а в цілому експорт в Росію скоротився майже на 70% в порівнянні з середньомісячними показниками за рік до лютого 2022 року.

Єдиними товарами, експорт яких до Росії дещо зріс, стали медикаменти та інші фармацевтичні продукти, на які не поширюються санкції.

Як зазначила ONS, торгівля між Великобританією і Росією ослабла не тільки через урядові санкції, а й тому, що багато підприємств в добровільному порядку вирішили знайти альтернативу російським товарам.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін зараз робить ставку на те, що стрімкі ціни на енергоносії і можливий дефіцит цієї зими переконають Європу схилити Україну до перемир'я на умовах Росії.

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