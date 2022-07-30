За версією росіян, виявлені порушення умов відбору газу.

Російський газовий монополіст "Газпром" припинив поставки в Латвію. Причина - виявлені порушення умов відбору газу.

Про це йдеться у заяві компанії в Telegram.

"Сьогодні ПАТ "Газпром" припинило поставки газу в Латвію в рамках липневої заявки, у зв'язку з порушенням умов відбору газу", - йдеться в повідомленні.

Днем раніше, 29 липня, оператор газотранспортної системи Латвії Latvijas gaze повідомив про те, що відновив закупівлю газу з території РФ і розплачуватиметься в євро.

Нагадаємо, що РФ не вперше припиняє постачання газу в Латвію з початку війни в Україні. Раніше це траплялося кілька разів, але з середини червня ситуація почала налагоджуватися.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня країни ЄС домовилися про скорочення на 15% обсягів споживання газу в порівнянні з їх середнім споживанням за останні п'ять років, на термін з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року з можливим продовженням до кінця травня.

Раніше президент Росії Володимир Путін попередив, що продовження санкцій проти РФ може призвести до катастрофічного зростання цін на енергоносії в усьому світі.

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