Ціни на майбутні поставки природного газу в Європі вперше з березня встановили рекорд.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну ціни на газ в Європі піднялися до рекордного рівня.

Про це пише Bloomberg.

Ціна стандартного контракту зросла на 6,7%, досягнувши 241 євро за мегават\год. Це дорожче попереднього рекорду, встановленого на початку березня, коли російське вторгнення в Україну шокувало ринки.

"Європейські ф'ючерси на природний газ продовжили зростання до рекордного рівня на тлі кризи енергопостачання, що поглиблюється в регіоні, і ознак, що пальне стає занадто дорогим для промислового використання і виробництва енергії", — зазначає видання.

Як пише видання, ціни приблизно в 11 разів вище, ніж зазвичай в цю пору року, при цьому витрати домашніх господарств і підприємств, які зіткнулися з найсильнішою інфляцією за останні десятиліття, стрімко ростуть.

Війна в Україні та ціна на газ:

У червні Росія майже вдвічі зменшила обсяги постачання газу в країни Євросоюзу.

У середині червня Росія скорочувала пропускну здатність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, посилаючись на проблеми з обладнанням.

Крім того, в середині червня протягом тижня не працював газопровід "Турецький потік", який нібито потребував ремонту.

Станом на 17 серпня 2022 року ціни на газ у Європі наблизилися до історичного максимуму і досягли позначки майже 2,5 тис.доларів за тисячу кубів через штучне скорочення поставок з боку російського "Газпрому".

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