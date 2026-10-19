Графіки відключень 20 жовтня: кому вимикатимуть світло у вівторок

Електроенергію обмежуватимуть з 6 години ранку.

У вівторок, 20 жовтня, у частині регіонів України будуть діяти обмеження споживання електроенергії. Графіки відключення світла для населення заплановані обсягом від однієї до двох черг (має відповідати тривалості 4-8 годин), повідомляє "Укренерго".

Погодинні графіки відключень для побутових споживачів почнуть діяти з 6 ранку. Так само з цього часу і до кінця доби для промисловості та бізнесу обмежуватимуть потужності по всій Україні.

Причиною обмежень є систематичні обстріли російськими окупантами об’єктів генерації та передачі електроенергії дронами та ракетами.

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Енергетики попереджають, що стан енергосистеми може оперативно змінюватися. Отримати актуальну інформацію щодо стану справ з електроенергією можна за потреби на офіційних ресурсах обленерго.

Оновлено о 20:39

Графік відключення світла Суми і область

В Сумах та області не планують відключати від електропостачання у вівторок півчергу 1.2. Двічі вимикатимуть черги з 4 по 6, решту споживачів – один раз за добу. Загальна тривалість без світла – від двох до восьми годин.

Графік відключення світла Полтава і область

Кожного з абонентів знеструмлять тричі за добу в Полтаві та області, крім півчерги 5.2, на яку припадає чотири періоди без світла. Загалом знеживлення заплановане на строк від 5 до 5,5 годин за добу.

Графік відключення світла Черкаси і область

Чотири рази за добу будуть вимикати світло в Черкасах та області півчергам 1.2 та 6.2 – сумарно на вісім годин. Ще чотири півчерги будуть у вівторок без електроенергії тричі, решта споживачів – двічі. Кожного разу світло має зникати рівно на дві години.

Графік відключення світла Київська область

Третину мешканців столичного регіону знеструмлять у вівторок лише один раз – йдеться про 5 та 6 черги. Решта споживачів без світла буде двічі за добу. Тривалість одного вимкнення – від двох до чотирьох з половиною годин.

Графік відключення світла Київ

Графіки відключень для Києва на 20 жовтня запроваджують індивідуально для кожної адреси. Дізнатися актуальні обмеження світла в Києві можна, наприклад, в додатку "Київ Цифровий" або на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Відключення світла в Україні – головні новини

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев попереджає, що мешканцям столиці слід готуватися до складної зими. Він радить забезпечити себе власною генерацією на кілька діб, оскільки Київ знаходиться в найбільшій зоні ризику.

Брак резервного обладнання у працівників "Укренерго" може загрожувати довшим ремонтом уражених енергооб’єктів та відповідно тривалішими відключеннями світла у споживачів, додає енергетичний експерт Юрій Корольчук.

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