Інтенсивність ударів зросла, обладнання бракує: експерт розкрив, якою буде зима для Києва

Він відповів, чи вдасться ворогу знищити енергосистему України.

Через систематичні удари російських окупантів ситуація з постачанням електроенергії в Київ загалом є найскладнішою в Україні. Мешканцям столиці слід готуватися до складної зими і варто забезпечити себе власною генерацією на кілька діб, повідомив УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

"Зараз, якщо не рахувати ситуацію в прифронтових районах, то в столичному регіоні найгірша ситуація, через інтенсивність атак ворога. Варто готуватися до чергової воєнної зими, впродовж якої жоден з органів влади не здатний гарантувати жодному споживачеві стовідсоткове постачання енергії в потрібній кількості і без перерв. Тут потрібно розуміти свою частину відповідальності і робити все для того, щоб забезпечити власну енергетичну автономність і можливість декілька діб перебідувати на власних запасах, на власних резервах", – каже експерт.

Загальна ситуація в енергосистемі зараз складна, але контрольована, зазначає Рябцев. Профіцит генерації в Україні зберігається, але через пошкодження ворогом ЛЕП електроенергія лише частково доходить до споживачів.

Відео дня

"І так буде доти, поки не буде закрито вікно можливостей Російської Федерації, пов'язане з використанням ворогом нових засобів ураження, зокрема реактивних дронів. Ще одна проблема, яку вирішити поки що не вдається – це засоби ураження балістичних ракет", – пояснює Рябцев.

Чи може Росія зруйнувати енергетику України

У ворога конкретна мета, проте Росія фізично не зможе зруйнувати енергетику України, запевняє експерт.

"Немає зараз якогось там рецепту, який би позбавив нас від того, що намагається зробити Російська Федерація. А там плани не змінюються, і вони стабільні кожного року. Звісно, що цілі Росія не досягне, тому що теоретично навіть неможливо зруйнувати всю енергетику України. Але, безумовно, будуть перерви в енергопостачанні, особливо впродовж тих декількох діб, коли енергетики будуть ліквідовувати наслідки чергової атаки балістичними ракетами та іншими засобами, спрямованої проти енергетичних об'єктів в Києві", – констатує Рябцев.

Дефіцит обладнання у енергетиків

Водночас відсутність достатньої кількості обладнання для проведення оперативних ремонтів може погіршувати ситуацію з відключенням світла.

"Є така проблема, як дефіцит обладнання. На жаль, ті виробники, до яких зверталися енергетики України з проханням поставити те чи інше обладнання – не всі з них на це прохання реагують. Деякі українські заявки опинилися в кінці списку. Напевно, потрібна підтримка урядів відповідних держав, тому що деяке обладнання, яке оператор систем передачі ("Укренерго" – УНІАН) замовляв ще у 2024 році, ще досі не поставлено в Україну. Звісно, що якщо не вистачає тих чи інших елементів – наприклад, автотрансформаторів чи чогось іншого – це надзвичайно негативно впливатиме на ситуацію", – вказує Рябцев.

Ситуація в енергосистемі України – головні новини

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попереджає, що найбільш небезпечним містом взимку буде Київ, який має суттєвий дефіцит власної генерації електроенергії.

В "Укренерго" фіксують серйозні проблеми з резервним обладнанням, повідомив голова компанії Віталій Зайченко. За його словами, багато виробників готові йти назустріч, але решті – не дозволяють контракти.

Вас також можуть зацікавити новини: