Експерт Максим Білявський прогнозує, що восени в Україні знову можуть ввести обмеження на продаж бензину.

Найближчим часом дефіциту палива в Україні не очікується, проте восени знову можуть ввести обмеження на продаж бензину.

Таку думку в коментарі РБК-Україна сказав провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

За його словами, держава активно моніторить ринок нафтопродуктів і приймає необхідні рішення, щоб збалансувати попит і пропозицію, в тому числі за рахунок поставок залізничним транспортом.

"За моїми спостереженнями, держава так само поставлятиме додаткові партії, щоб не виник дефіцит палива в перші місяці осені. Тому гострого дефіциту очікувати не варто", - додав експерт.

Однак, за його прогнозами, восени можливі обмеження на продаж бензину, "але вони не будуть більш жорсткими, ніж 20 літрів на один автомобіль".

За словами експерта, дефіциту дизельного палива швидше за все не буде, хоча восени буде спостерігатися попит з боку аграріїв. "Але ці оптові партії матимуть незначний вплив на кон'юнктуру роздрібного сегмента", - додав він.

"Що стосується газу, швидше за все, ціни на нього ще зменшаться", - сказав він, зазначивши, що це свідчить про надлишок пропозиції на ринку.

Довідка УНІАН. За травень в Україні автогаз подорожчав на 10 грн, а з середини червня на українських автозаправних станціях він почав поступово дешевшати.

Нагадаємо, після зміни офіційного курсу гривні станом на 23 липня 2022 року ціни на бензин дещо зросли, ціни на дизпаливо залишилися без змін, а вартість автогазу продовжує знижуватися.

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