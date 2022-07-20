Найменше ціна - 28,95 гривень за літр - спостерігається у мережі "Авантаж 7".

Середня ціна на автогаз у мережах АЗС в Україні зменшилася до 30,96 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, продукт у мережі WOG здешевшав на 1,8 гривні, до 31,39 грн/л. На 1,3 гривні знизила ціни столична мережа KLO, - до 29,67 грн/л, на 75 копійок – SOCAR, до 31,11 грн/л.

На 1 гривню автогаз здешевшав у мережах AMIC і Mango, до 30,67 і 29,59 грн/л відповідно.

Мережа АЗС UPG знизила ціну на 2,33 гривні, до 29,67 грн/л.

Найменші роздрібні ціни на автогаз спостерігаються у мережі АЗС "Авантаж 7". Там ціна на продукт становить 28,95 грн/л.

На 0,2-2 грн/л знизили ціни ОККО, Shell, BVS, "Автотранс", VostokGaz та Chipo.

Як відомо, за травень автогаз здорожчав на 10 грн, починаючи з середини червня автогаз на українських автозаправних станціях почав поступово дешевшати. Проте попереду сезонний пік споживання бензину та дизелю, адже вже скоро почнуться жнива.

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