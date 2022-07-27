Середня ціна на автогаз у мережах АЗС знизилася до 29,44 грн/л.

Середня ціна на автогаз у мережах АЗС України знизилася на 50 копійок – до 29,44 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях WOG автогаз подешевшав на 1,36 гривні, до 29,73 грн/л.

У мережі "Автотранс" продукт подешевшав на 50 копійок, до 28,98 грн/л, на станціях "Катрал" - на 70 копійок, до 29,27 грн/л.

На 0,25 грн/л знизила ціну мережа Chipo, до 29,78 грн/л. Мережа "БРСМ-Нафта" знизила ціну на продукт на 19 копійок, до 29,03 грн/л.

Довідка УНІАН. За травень в Україні автогаз подорожчав на 10 грн, а з середини червня на українських автозаправних станціях він почав поступово дешевшати.

Нагадаємо, після зміни офіційного курсу гривні станом на 23 липня 2022 року ціни на бензин дещо зросли, ціни на дизпаливо залишилися без змін, а вартість автогазу продовжує знижуватися.

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