Дія відповідного положення продовжується до 31 жовтня 2025 року.

Ціна на електроенергію для населення залишається незмінною - Кабмін продовжив дію відповідного положення. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Так, Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії до 31 жовтня 2025 року.

"Отже, зберігається єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год. "Нічний тариф" для споживачів зі встановленим двозонним лічильником 2,16 грн за кВт*год також залишається чинним", - йдеться у повідомленні.

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За словами міністра енергетики Германа Галущенка, уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення з метою забезпечити її доступність для споживачів. Він зазначив:

"Ми пережили складну зиму й інтенсивні ворожі обстріли, які зруйнували і пошкодили близько 10 ГВт генеруючих потужностей. Енергетики продовжують масштабні відновлювальні та ремонтні роботи по всій країні".

Тарифи на комунальні послуги в Україні - останні новини

Національний банк України припускає поступове коригування тарифів на житлово-комунальні послуги у наступні роки, однак терміни й параметри їхнього перегляду є сферою невизначеності та ризиком для прогнозу інфляції. Зокрема, припускається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року.

Тарифи водоканалів, за якими українці сплачують комунальні послуги, нижчі, ніж мають бути, що призвело до накопичення величезних боргів. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі для УНІАН зазначив, що місцеві чиновники з політичних міркувань затверджують занижені тарифи, які не покривають базові витрати на електроенергію, модернізацію систем, ремонт насосів і заміну труб.

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