Новими заступниками міністра стали Микола Шевцов та Олександр Козенко, а Сергія Боєва перепризначили на посаду першого заступника з посади заступника.

Рішенням Кабінету міністрів України сьогодні призначено трьох заступників міністра оборони Рустема Умєрова, про це сам Умєров повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні я зробив кілька ключових призначень, які мають на меті забезпечити більшу оперативність та ефективність у роботі оборонного відомства, а також створити умови для більш глибокої інтеграції з міжнародними партнерами", - відзначив Умєров.

Зокрема, першим заступником міністра оборони призначено Сергія Боєва, заступником міністра оборони з питань логістики та закупівель призначено генерал-лейтенанта Миколу Шевцова, і ще одним заступником міністра призначено Олександра Козенка.

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Сергій Боєв до цього призначення був заступником міністра оборони з питань міжнародної взаємодії та партнерств.

"Його досвід у міжнародних відносинах, зокрема у забезпеченні безпекової допомоги та гарантій безпеки для України, є важливим на тлі нинішньої геополітичної ситуації", - відзначив Умєров.

Відтак, Боєв координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра, щоб забезпечити єдиний курс - від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури українського війська.

"Пріоритет Сергія Боєва — розвиток міжнародних партнерств, фінансування та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, а також створення спільних підприємств із міжнародними партнерами. Це дозволить не лише зміцнити нашу обороноздатність, але й активно розвивати власні спроможності", - відзначив міністр.

Микола Шевцов очолював Головне управління логістики Генерального штабу Збройних Сил України.

"Саме завдяки його зусиллям нам вдалося налагодити ефективні механізми постачання та забезпечення військ на фронті. У новій ролі його головним завданням стане подальша реформа закупівель та постійна робота з ринком та виробниками", - повідомив Умєров.

За словами міністра, Шевцов буде працювати над скороченням часу на забезпечення військових, максимально спрощувати бюрократичні процедури та цифровізувати процеси.

Олександр Козенко з листопада 2023 року обіймав посаду радника міністра оборони України і відповідав за розвиток державної авіації. Він має освіту в галузі міжнародної економіки - випускник Київського національного економічного університету. Працював у сфері цивільної авіації, обіймав керівні посади у низці українських та міжнародних компаній, заснував і володів кількома бізнесами. У 2020–2023 роках працював радником керівника Офісу президента України.

"На новій посаді відповідатиме за розвиток спроможностей авіації", - повідомив Умєров.

Окремо Умєров інформує, що завершив роботу на посаді заступника міністра оборони України Сергій Мельник, але "продовжить роботу на іншому напрямку, де його досвід буде надзвичайно корисним для подальшого зміцнення нашої держави".

Призначення в Міноборони

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2024 року Боєв вперше став заступником Умєрова. Тоді його призначили заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції. Також тоді заступником міністра оборони України став бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

7 лютого уряд призначив двох нових заступників міністра оборони України - генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка та капітана Валерія Чуркіна.

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