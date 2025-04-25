Підвищення вартості енергоносіїв посилить інфляційний тиск та зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення.

Національний банк України припускає поступове коригування тарифів на житлово-комунальні послуги у наступні роки, однак терміни й параметри їхнього перегляду є сферою невизначеності та ризиком для прогнозу інфляції. Про це йдеться в Інфляційному звіті регулятора.

"Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, імовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках", - йдеться у документі.

Зокрема, припускається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року. Проте невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів є суттєвим ризиком для прогнозу інфляції.

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В НБУ зазначають, що подальше відтермінування рішень щодо підвищення тарифів зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси і погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Водночас зростатимуть ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиметься інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє.

"Натомість достатньо швидке та суттєве підвищення вартості енергоносіїв для усунення дисбалансів у енергетичному секторі посилить інфляційний тиск у відповідному періоді та зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення", - зазначає регулятор.

Комунальні послуги в Україні - останні новини

Раніше УНІАН писав, чи можуть українцям повністю або частково "списати" заборгованість за комунальні послуги під час війни. Адвокат Юридичної компанії "Де-Юре" Владислав Мартинчук, зокрема, розповів, що на території, де ведуться бойові дії, розповсюджуються деякі пільги - наприклад, немає штрафних санкцій за несплату комунальних послуг, тобто не нараховується пеня.

Також жителям зони бойових дій не можуть відключити комунальні послуги, навіть якщо за них не сплачують. З таких людей не мають права примусово стягувати плату за борги.

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