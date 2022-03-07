Спотова ціна газу в Європі встановила новий історичний рекорд / фото УНІАН, Валерій Шмаков
7 березня 2022 року спотова ціна газу в Європі встановила новий історичний рекорд - понад $2900 за тисячу кубометрів.
Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Futures.
7 березня станом 9:50 за Києвом, ціна найближчого, квітневого, ф'ючерсу на найбільшому європейському хабі TTF зросла з рівня $2300 до понад $2900 за тисячу кубів.
З моменту відкриття торгів ціна газу пробила критичні позначки в $2500 і $2700 за тисячу кубів.
О 10:00 за Києвом вартість тисячі кубометрів становила $2902.
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