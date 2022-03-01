Транзит природного газу через українську газотранспортну систему у січні 2022 року скоротився на 57%.

У російській державній газовій компанії "Газпром" у вівторок, 1 березня, заявили, що вони транспортують газ до Європи через Україну відповідно до запитів клієнтів.

Як повідомляє Reuters, за даними "Газпрому", на 1 березня кількість запитів становила 109,6 млн кубометрів проти 105,8 млн кубометрів на 28 лютого.

Раніше повідомлялось, що 28 лютого компанія Shell заявила, що розриває відносини з "Газпромом" через напад Росії на Україну.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого російський "Газпром" збільшив добову прокачку газу через українську газотранспортну систему в Європейський Союз. Проте рівень прокачки все одно меньший за встановлені контрактом обсяги, зазначили у прес-службі "Оператора ГТС" .

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему у січні 2022 року скоротився на 57% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,66 млрд кубометрів.

У 2021 році транзит природного газу з РФ склав 41,7 млрд куб. м при загальному рівні заброньованих потужностей в 44,4 млрд куб. м (для точок входу з РФ) і 45,8 млрд куб. м (для точок виходу в країни-члени ЄС і Молдову). Тобто "Газпром" використовував заброньовані потужності по точках входу на 93,8%, по точках виходу - 91%.

Загальна транзитна потужність української ГТС становить 146 млрд куб. м.