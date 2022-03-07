Нафта подорожчала на 80% / Ілюстрація REUTERS
Вартість нафти марки Brent досягла $139,13 за барель. Вона зросла на 18%.
Травневі ф'ючерси на Brent до 1:21 за Києвом скоректувалися до $128,15 (+8,5%). Вартість WTI становить $121 (+7,9%). Ціна досягала $130 за барель.
Історичний максимум був зафіксований у 2008 році - $143, у 2012 році ціна досягала $128.
Також спостерігається стрімке зростання цін на газ.
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