Історичний максимум був зафіксований в 2008 році - $143.

Вартість нафти марки Brent досягла $139,13 за барель. Вона зросла на 18%.

Травневі ф'ючерси на Brent до 1:21 за Києвом скоректувалися до $128,15 (+8,5%). Вартість WTI становить $121 (+7,9%). Ціна досягала $130 за барель.

Історичний максимум був зафіксований у 2008 році - $143, у 2012 році ціна досягала $128.

Також спостерігається стрімке зростання цін на газ.

Війна проти України: