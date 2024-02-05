Середня ціна літру автогазу по країні складає 27,14 грн.

Скраплений автомобільний газ за вихідні (2-5 лютого) у мережах АЗС здешевшав на 17 копійок – до 27,14 грн за літр, свідчать дані Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на станціях мереж ОККО і WOG автогаз здешевшав на 52 і 50 копійок, до 28,64 і 28,61 грн за літр відповідно.

На станціях мережі UPG автогаз коштує 27,33 грн за літр – ціна впала на 70 копійок.

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На станціях VostokGaz і KLO цей вид пального здешевшав на 50 копійок, до 26,69 і 27,49 грн за літр відповідно.

Такі мережі АЗС, як БРСМ-Нафта, Ovis та Авіас зменшили ціну на автогаз у межах 3-29 копійок.

Ситуація з пальним в країні: що відомо

Протягом січня на більшості АЗК країни вартість літру пального зменшувалась. Цьому сприяли закупівельні ціни на пальне і низький попит. "Мертвий" сезон спонукав мережі боротися за кожного покупця, знижуючи ціну.

За даними Консалтингової групи "А-95", літр скрапленого автомобільного газу за січень у мережах АЗС здешевшав на 2,45 гривні, або на 8,2%, – до 27,38 грн/л. Зокрема, за тиждень з 19-го по 26 січня середня ціна на автогаз в Україні зменшилася на 30 копійок, до 27,60 грн за літр.

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