За словами Гетманцева, раніше акциз був низьким, тому що на ринку LPG були сильніші лобісти, ніж на ринку бензинів.

Акциз на автогаз в Україні можуть підняти протягом кількох місяців, а ставка повинна бути на рівні 160-170 євро, пише enkorr з посиланням на заяву голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева під час конференції Petroleum & LPG Ukraine 2023.

"Єдиний аргумент, чому раніше акциз на газ був низьким, полягає в тому, що колись на ринку LPG були сильніші лобісти, ніж на ринку бензинів. Співвідношення повинно бути в енергомісткості. Якщо застосовуємо цю логіку при ставці на бензин 213 євро за 1000 л, ставка на газ повинна бути 160-170 євро. Це європейська практика", – зазначив нардеп.

За його словами, підвищення акцизу на автогаз – це перспектива кількох місяців.

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Цього року в бюджет надійшло біля 60 млрд грн акцизів і ПДВ.

Підвищення податків на пальне

З 1 липня 2023 року в Україні був відновлений ПДВ на пальне зі ставкою 20%, який до березня 2022 року становив 7%.

Ставки акцизного збору на бензин було встановлено на рівні 213,5 євро за кожні 1000 літрів, на дизельне паливо – 139,5 євро за кожні 1000 літрів та на автогаз – 52 євро за кожні 1000 літрів.

Восени 2023 року через блокаду польських перевізників на українсько-польському кордоні на українських АЗС почали спостерігатися дефіцит автогазу та підвищення рівня цін на цей вид пального.

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