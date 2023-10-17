У Західному та Центральному регіонах країни паливо пропонували за найнижчими цінами — 45-49,5 грн/л.

Середня ціна на бензин А-95 протягом тижня зменшилася на 0,25 грн/л, до 47,5 грн/л, на А-92 - на 1,25 грн/л, до 44,25 грн/л.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи А−95, 16 жовтня торгівля "п'ятіркою" відбувалася в межах 45,00−50,5 грн/л, що на 0,75-1 грн/л нижче в порівнянні з цінами, зафіксованими тижнем раніше.

У Західному і Центральному регіонах країни паливо пропонували за найнижчими цінами — 45-49,5 грн/л, дорожче А-95 торгувався в Північному і Південному регіонах — по 45,25−50,5 грн/л.

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За звітний період вартість бензину А-95 на західному кордоні знизилася на 1,25 грн/л, до 45,25 грн/л, на південних пропускних пунктах ціна п'ятірки просіла на 0,5 грн/л, до 46,25 грн/л.

Зазначається, що на поставках пального позначилися черги на кордоні. За даними сервісу є-Черга, на західному кордоні вони становлять 9-10 днів, на північному — 6-11. На сьогодні очікувані обсяги поставок бензину зменшилися на 40% порівняно з 6 жовтня.

У той же час, в одній з компаній, як повідомляє А-95, повідомили, що причин для занепокоєння немає, оскільки на ринку достатня кількість бензину.

Ціни на АЗС

У липні 2023 року в Україні підскочили ціни на бензин та дизель. Ціни підняли заправки в економ- та середньому сегментах.

У серпні 2023 року оптові ціни не бензин вийшли на нові цифри. Повідомлялося, що ціни в опті продовжують підвищуватися під впливом зростання вартості нафтопродуктів на зовнішніх ринках.

Станом на 29 вересня 2023 року за місяць пальне на АЗС подорожчало майже на 2,5 гривні.

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