Зростання світових цін на нафту продовжує "підігрівати" ціни на пальне.

З 31 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 2,33 гривні (до 55,12 грн/л), бензину А-95+ на 2,47 гривні (до 58,07 грн/л), а дизельного пального на 2,49 грн/л (до 55,09 грн/л).

Крім цього зросла вартість і автогазу середня ціна якого склала 25,75 грн/л (+1,76 грн). Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95".

На ОККО і WOG бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 гривні, - до 57,99 грн/літр і 59,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне в цих мережах додало у ціні теж 3 гривні (57,99 грн/л).

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На станціях державної мережі "Укрнафта" ціни на всі види пального збільшилися на 2,8-3 гривні: бензину А-95 - до 53,90 грн/л, бензину А-95+ - до 55,90 грн/л, ДП - до 53,90 грн/л.

Бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG за місяць здорожчали на 1,7 гривні, - до 55,60 і 57,60 грн/л, дизпальне додало 2,7 гривень (54,60 грн/л).

Мережа "Авіас" також підтримала "ціновий марафон", у якій усі види пального зросли у ціні на 1 гривню. Тепер бензин А-95 та дизпальне коштують по 54 гривні за літр, преміальна "п'ятірка" - 54,5 гривні за літр.

Мережі Shell, "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", "Автотранс", Prime, "Укр-Петроль", Mango, "Рур Групп" та інші підвищили ціни на пальне в межах 1-4,5 гривень.

Ціни на автогаз сьогодні

Згідно з інформацією від Консалтингової групи "А-95", загальна середня ціна на автогаз за вересень підвищилася на 1,76 гривень, - до 25,75 гривень за літр.

У мережах ОККО та WOG ціна автогазу зросла на 1,78 і 1,83 гривень, до - 26,49 гривень і 26,48 гривень за літр відповідно.

На станціях "Укрнафти" автогаз подорожчав на 1,84 гривень, до 25,40 гривень за літр.

Мережа U.GO підняла ціну на своїх АЗС до 25,44 гривень за літр (+2,07 гривень).

KLO збільшила вартість ресурсу на 2,25 гривень, до 25,99 гривень за літр.

На станціях SOCAR, VostokGaz і Prime ціна на автогаз підвищилася на 1,88-2 гривень, до 26,49 гривень, 25,39 гривень і 24 гривень за літр відповідно.

Скільки коштує заправити автівку

Якщо зазвичай ви заправляєте авто бензином марки А-95, то середня ціна повного баку на 45 літрів складе близько 2500 гривень. Це на 120 гривень більше, ніж на кінець серпня та майже на 500 гривень більше, ніж на кінець червня.

Чому ростуть ціни на пальне

Зростання цін на пальне пов'язане зі збільшенням світових цін на нафту. З початку липня ціна нафти марки Brent зросла на 18,8 доларів. Зараз вартість чорного золота цієї марки складає 93,69 доларів за барель.

Крім того, збільшення ставки податку на додану вартість на пальне з 7% до 20% у липні також "підігріло" ціни на пальне на наших АЗС.

Ціни на пальне - прогноз

Як повідомляв УНІАН, за словами засновника мережі АЗС "Прайм" Дмитра Льоушкіна, скоро світова ціна за барель нафти може перевалити за 100 доларів, результатом чого стане ще більше здорожчання пального на наших АЗС: дизель та бензин А-95 коштуватимуть по 63 гривні за літр.

Якщо нафта "проб'є" сотню, та наблизиться до відмітки у 120 доларів за барель, то ціни пального на наших АЗС можуть зрости до 80 грн/л.

З початку липня середня ціна бензину марки А-95 зросла на 10,27 гривень - до 55,12 грн за літр (з 44,85 грн на кінець червня).

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