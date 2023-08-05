Ціни в опті продовжують підвищуватися під впливом зростання вартості нафтопродуктів на зовнішніх ринках.

У період з 28 липня по 4 серпня ціни на оптові партії бензину А-95 і дизельне пальне зросли ще на 2,25-2,5 грн/л, до 47 грн/л і 45,75 грн/л відповідно.

Як повідомляє Enkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95", оптові партії дизпалива в п'ятницю, 4 серпня, пропонувалися в межах торгового діапазону 43,75-48 грн/л, що на 1,5-2,5 грн/л більше в порівнянні з минулим тижнем.

Мінімальні пропозиції ДП були в Південному регіоні, де ресурс можна було придбати в межах 43,75-46 грн/л, а за тиждень середня ціна тут зросла на 3 грн/л, до 44,75 грн/л.

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ДП у західних областях можна було придбати по 44-47 грн/л, середня ціна тут зросла на 2,25 грн/л, до 45,25 грн/л.

Як йдеться в матеріалі, ціни в опті продовжують підвищуватися під впливом зростання вартості нафтопродуктів на зовнішніх ринках. Також додатковим фактором для перестраховки для трейдерів служить напруженість навколо морських поставок нафтопродуктів.

"У північних і центральних регіонах цінники на ДП зросли на 2,25-2,5 грн/л (44,5-48 грн/л), і в середньому дизпаливо в цих областях коштувало 45,75 грн/л і 46,5 грн/л відповідно. А ось в Східному регіоні вартість дизельного пального, в порівнянні з минулим тижнем, підвищилася на 3,25 грн/л, і в середньому ДП тут коштувало 47,25 грн/л", - повідомляє видання.

Крім того,бензин А-95 4 серпня торгувався в межах цінового коридору 45-48, 5 грн/л, що на 1,5-3 грн/л вище в порівнянні з минулим тижнем.

Що відбувається на АЗС

З 1 липня 2023 року в Україні було відновлено ПДВ на пальне зі ставкою 20%, який до березня 2022 року становив 7%. Ставки акцизного збору на бензин були встановлені на рівні 213,5 євро за кожні 1000 літрів, на дизельне паливо - 139,5 євро за кожні 1000 літрів і на автогаз - 52 євро за кожні 1000 літрів.

В результаті ціни на АЗС продовжували зростати щотижня.

Експерти прогнозують подорожчання бензину до 65 гривень за літр. Засновник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Леушкін прогнозує, що за оптимістичним сценарієм, до кінця літа ціни на паливо зростатимуть приблизно на 1-2 гривні на тиждень. Однак більш імовірно, що на наших АЗС реальна ціна пального досягне 60 гривень вже в середині серпня.

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