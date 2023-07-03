Відразу на 5 грн/л здорожчав бензин марки А-95 преміум на станціях UPG і SOCAR, до 51,90 і 54,99 грн/л відповідно.

Мережі АЗС України знову підвищили ціни на пальне на від 1 до 5 грн за літр після повернення оподаткування реалізації пального, яке діяло до повномасштабної війни.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95". Зокрема на ОККО бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 і 2 грн/л, до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне в цій мережі додало 3 грн/л, до 47,99 грн/л.

На 3 грн/л усі види пального здорожчали на стаціях WOG: А-95 — до 49,99 грн/л, А-95+ — до 52,99 грн/л й ДП — до 47,99 грн/л.

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На станціях "Укрнафти" бензини й ДП здорожчали на 2,91 грн./л: бензин А-95 – до 43,90 грн/л, бензин А-95+ – до 45,90 грн/л, дизпальне – до 42,90 грн/л.

Відразу на 5 грн/л здорожчав бензин марки А-95 з покращеними показниками якості на станціях UPG і SOCAR — до 51,90 і 54,99 грн/л відповідно.

За даними "А-95", середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 1,98 грн/л і склала 46,84 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,42 грн/л — до 49,61 грн/л, а дизельне пальне – на 2,03 грн/л, до 45,44 грн/л.

В той же час, середня ціна на скраплений газ за вихідні з 30 червня-3 липня у мережах АЗС виросла на 0,88 грн/л – до 22,81 грн/л.

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 0,87 грн/л і 1,05 грн/л, до 23,56 і 23,67 грн/л відповідно. Найдорожче пальне у мережі Neftek — 24,99 грн/л (+2,5 грн/л).

Подорожчання пального в Україні

З 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти довоєнні ставки акцизів, зокрема на бензин — 213,5євро/1000 літрів, на ДП — 139,5 євро/1000 літрів, на автогаз — 52 євро/1000 літрів.

Раніше в коментарі УНІАН міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після повернення довоєнних податків на пальне з 1 липня, його вартість суттєво не виросте.

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