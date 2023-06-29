На фоні підвищення повернення довоєнних податків з 1 липня АЗС підвищили вартість пального до 2 грн за літр.

В Україні розпочалося збільшення роздрібних цін на пальне, 28-29 червня окремі мережі підняли його вартість на 0,6-2 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на 2 грн/л пальне здорожчало у мережі Prime. Бензин А-95 на її станціях тепер коштує 45 грн/л, ДП — 43,5 грн/л. На 2 грн/л також здорожчали всі види пального у мережі Neftek.

На 1 грн/л вартість бензину виросла на станціях KLO, мережа U.GO підняла ціни на 0,57-1,43 грн/л.

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Зростання цін у першу чергу викликано поверненням оподаткування пального з 1 липня, яке діяло до повномасштабної війни.

Ціни на пальне в Україні - деталі

До середини червня мережі АЗС стабільно знижували ціни на пальне. 19-20 червня окремі мережі підвищили його вартість на 0,5-2 грн/л. З 1 липня повертається 20% ПДВ на пальне і акциз, який діяв до війни. Тому мережі АЗС вже в червні почали підвищувати вартість горючого, щоб закупити нові партії.

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