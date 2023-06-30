Герман Галущенко вважає український ринок пального висококонкурентним, що не дасть мережам АЗС сильно "накрутити" ціни.

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що після повернення довоєнних податків на пальне з 1 липня, його вартість суттєво не виросте.

"Коливання цін були великі, навіть коли відпустили ціни. Вони підіймались до 60 грн за літр, потім падали до 40 грн за літр. Подивимся зараз, як відреагує ринок. Але я не думаю, що дуже сильно зміняться ціни тому, що ринок досить насичений конкуренцією", - сказав Галущенко в коментарі УНІАН.

При цьому, міністр не уточнив на скільки саме може зрости пальне на його думку. Він додав, що конкретні цифри будуть зрозумілі вже в липні.

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Ціни на АЗС в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за тиждень з 23 по 30 червня деякі мережі АЗС підвищили ціни на пальне на 0,2-3,2 грн/л. Великі мережі АЗС також почали "накручувати" ціни. На 1 грн/л бензини "підросли" на станціях KLO, а державна мережа U.GO підняла ціни на 0,57-1,43 грн/л.

З 1 липня повертається 20% ПДВ на пальне й акциз, який діяв до війни. Тому мережі АЗС вже у червні почали підвищувати вартість пального, щоб закупити нові партії.

Експерти прогнозують суттєві здорожчання пального - від 7 до 10 гривень за літр, залежно від котирувань нафти.

Під час гострої кризи пального в Україні навесні і влітку 2022 року ціни на дизельне пальне і бензин досягали 60 грн за літр, проте вже цього літа їх вартість знизилась до приблизно 42 грн за літр.

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