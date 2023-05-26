Середня ціна на бензин А-95 знизилась на 9 копійок, до 45,06 грн за літр.

Тенденція до зменшення цін на пальне тримається, хоч і дещо ослабла: упродовж тижня із 19 по 26 травня пальне у середньому втратило 2-11 копійок на літрі: бензин А-95 - на 9 копійок, А-95+ - на 2 копійки на літрі, ДП - 11 копійок на літрі, здешевшавши до 45,06 грн/л, 47,75 грн/л і 43,66 грн/л відповідно, свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Найбільше ціни просіли у мережі "Овіс", причому на всі види пального: стандартна А-95 - на 2,59 гривні, до 42,90 грн/л; А-95+ - на 69 копійок, до 46,80 грн/л і дизпальне - на 2 гривні, до 41,99 грн/л.

На 2 грн/л - до 40,99 грн/л - здешевшав А-95 також у мережі АЗС "Маркет".

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Державна "Укрнафта", а також преміум-мережі цього тижня від зниження цін на своє пальне утримались.

Щодо дизпального, то воно за сім днів скинуло від 11 до 58 копійок на літрі й тепер торгується у діапазоні 39,28 грн/л (VST) - 47,00 грн/л ("Авіас").

Також зменшили вартість ДП такі мережі як AMIC, U.GO, "БРСМ-Нафта", Chipo та інші.

Ціни на пальне в Україні - що повідомлялося раніше

Нагадаємо, два тижні тому, за даними моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", преміальні мережі АЗС ОККО й WOG за тиждень з 5 по 12 травня знизили ціни на бензин марки А-95 на 2 грн, до 46,99 грн за літр. При цьому, у цих мережах бензин марки А-95 + знизився на 1,01 грн, до 49,99, а дизпальне на 3 грн, до 44,99 грн/л відповідно.

Після цього пальне всього за кілька днів у середньому здешевшало на 12-73 копійок. Зокрема, бензини А-95 здешевшав на 53 копійки, А-95+ - на 12 копійок, ДП - на 73 копійки (до 45,16 грн/л, 47,76 грн/л та 43,77 грн/л відповідно).

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