Дизпальне на деяких АЗС подешевшало на 3 грн за літр, до 44,99 грн/л відповідно.

Преміальні мережі АЗС ОККО й WOG за тиждень з 5 по 12 травня знизили ціни на бензин марки А-95 на 2 грн, до 46,99 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95". При цьому, у цих мережах бензин марки А-95 + знизився на 1,01 грн, до 49,99, а дизпальне на 3 грн, до 44,99 грн/л відповідно.

У таких мережах як SOCAR, "Укрнафта" й інших бензин А-95 здешевшав на гривню на літрі – до 41,50 і 47,99 грн/л відповідно. Мережа АЗК SOCAR скинула гривню на літрі й на 95-преміум – до 49,99 грн/л.

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Найбільша столична мережа АЗС – KLO – скинула в ціні на всі види пального: А-95 здешевшав на 1,70 грн/л, до 45,29 грн/л, "п’ятий" з покращеними показниками якості – на 2 грн/л, до 46,99 грн/л, а дизпальне просіло на 2,70 грн/л – до 43,29 грн/л.

Решта мереж відкоригували ціну на звичайну "п’ятірку" на 14-75 копійок, тож наразі його можна придбати у діапазоні 40,00–47,99 грн/л.

Дизельне пальне дешевшало упродовж минулого тижня дещо активніше порівняно з бензинами, скинувши в ціні від 10 копійок до 3 гривень на літрі, – і тепер його можна придбати за ціною від 40,90 грн/л до 47,00 грн/л.

Ціни на пальне в Україні

Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2023 року Кабінет міністрів заборонив імпорт пального невизначеного походження. Таким чином Росія втратить можливість постачати свої нафтопродукти в Україну.

Депутати запропонували відновити з 1 липня довоєнні податки на пальне. Зокрема, це стосується податку на додану вартість (ПДВ) на паливо, який пропонують збільшити до 20 відсотків з поточних 7 відсотків. Також можуть бути відновлені акцизні платежі на паливо. Цей період співпадає з початком збирання врожаю та збільшеним попитом на паливо з боку аграріїв.

Тож деякі експерти вважають, що влітку ціни на пальне почнуть знову зростати.

Про те наразі ціни горючого в Україні стабільно потроху знижуються вже протягом трьох місяців.

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