На 1 грн/л і 0,5 грн/л здешевшали бензин А-95 і ДП на станціях UPG, до 43,90 і 41,90 грн/л відповідно.

З початку тижня (15-16 травня) мережі автозаправних станцій продовжили знижувати ціни на пальне. На 1 грн/л і 0,5 грн/л здешевшали бензин А-95 і ДП на станціях UPG, до 43,90 і 41,90 грн/л відповідно.

Як свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", державна "Укрнафта" знизила ціни на стандартну "п’ятірку" на 1 грн/л, до 43 грн/л, а дизпального - на 1,5 грн/л, до 42,00 грн/л, повідомляє Enkorr.ua.

Зокрема державна "Укрнафта" знизила ціни на стандартну "п’ятірку" на 1 грн/л, до 43 грн/л, а дизпального - на 1,5 грн/л, до 42,00 грн/л.

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Здешевшали також усі види пального на 1 грн/л на станціях мережі BVS. На стільки ж знизила ціни і мережа "Авантаж" — до 40,50 грн/л на А-95 і на дизпальне, що є одними із найнижчих роздрібних цін в Україні.

Окрім цього, зменшили вартість пального такі мережі як AMIC, SOCAR, Shell, KLO, U.GO Chipo й інші. На 1 грн/л і 0,5 грн/л здешевшали бензин А-95 і ДП на станціях UPG, до 43,90 і 41,90 грн/л відповідно.

Що відбувається з цінами на пальне

9 травня 2023 року Кабінет Міністрів заборонив імпорт пального невизначеного походження з метою уникнення можливості ввезення російських нафтопродуктів в Україну.

З 1 липня парламент планує відновити довоєнні податки на пальне. Зокрема, це стосується податку на додану вартість (ПДВ) на паливо, який депутати планують збільшити до 20 відсотків з поточних семи. Також можуть бути відновлені акцизні платежі на паливо.

Експерт пояснив, як заборона на пальне з Росії змінить ціни на АЗС. Експерт припускає, що ціна автогазу може зрости на 1 грн за літр, але, більше через простої на кордоні, ніж через "атаку" на російський ресурс.

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